Prodejci zbraní musí povinně hlásit podezřelé nákupy. Opatření souvisí se střelbou na filozofické fakultě

Od soboty začíná platit nová povinnost pro prodejce zbraní a střeliva. Podezřelé nákupy musí automaticky hlásit policii. Je to jedno z opatření, které politici zavedli v novele zbraňového zákona po předloňské tragédii na Filozofické fakultě v Praze. Praha 7:45 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejci zbraní musí od soboty povinně hlásit podezřelé nákupy (ilustrační foto) | Foto: Anna Jadrná | Zdroj: Český rozhlas

Obchodníci musí od soboty policii hlásit každého, kdo si bude chtít koupit zbraň, na kterou nemá oprávnění.

Také si musí povinně všímat chování svých zákazníků. Třeba když někdo bude hodně zmatený, apatický nebo naopak ve velkém stresu. To jsou podle novely případy, které je potřeba hlásit policii. Obchodníci ale upozorňují, že nejsou psychologové.

„Chtít po něm, aby posuzoval, jestli se dotyčný třeba zakoktal nebo není úplně v kondici, protože jsou těžká období svátků, to si myslím, že je trochu sporné,“ podotýká za Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní LEX Jakub Smetánka.

Podle něj by víc pomohlo, kdyby novou povinnost dostali lékaři. Aby si specialisté a praktici mezi sebou povinně předávali informace o pacientech.

Podle ministerstva vnitra mohou obchodníci podezřelý nákup hlásit na tísňovou linku 158. Policie má také pro obchodníky nově bezplatnou telefonickou linku s nonstop provozem. A nahlásit je to možné i přes aplikaci v Centrálním registru zbraní.

Policie pak sama sleduje, když někdo koupí neobvyklé množství zbraní nebo střeliva. Díky novele zbraňového zákona mají policisté také od soboty novou pravomoc. Mohou lidem preventivně zajistit zbraně, pokud je vyhodnotí jako bezpečnostní riziko.

„Může jít například o informace o tom, že se daná osoba připravuje na spáchání ozbrojeného útoku, je zapojena do kriminálních struktur a podobně,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Doteď platilo, že policisté mohli zajistit zbraň, zbrojní průkaz nebo střelivo až poté, co by bylo proti jejich majiteli zahájené trestní stíhání. A to jenom v případě některých trestných činů.