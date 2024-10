Antimonopolní úřad střílí naslepo. Věří, že najde něco zajímavého, míní o kontrole v Seznamu Koubský

Neohlášenou kontrolu v sídle společnosti Seznam.cz provedli v polovině října kontroloři z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V sídle zajišťovali důkazy o možném protisoutěžním jednání, potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda. „Jestliže jde o nezákonný monopol, bylo by dobré slyšet, o jaký přesně monopol jde. Což je přesně to, co antimonopolní úřad nesdělil,“ říká v pořadu Online Plus Českého rozhlasu Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Praha 17:02 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle mluvčího úřadu Švandy existuje důvodné podezření, že Seznam zneužíval své dominantní postavení. Koubský je jiného názoru (ilustrační foto) | Foto: Monika Tomášková / Mafra | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle mluvčího úřadu Švandy existuje důvodné podezření, že Seznam zneužíval své dominantní postavení. Koubský je jiného názoru.

„Skoro mi přijde, že (úředníci antimonopolního úřadu, pozn. red.) střílejí naslepo. Že si tam došli pro nějaké doklady a teď věří tomu, že v nich něco zajímavého najdou,“ myslí si.

Seznam zatím není oficiálně z ničeho obviněn a nevede se s ním oficiální správní řízení. Úřad zatím skutečně pouze provedl kontrolu a zajistil určitá data – přičemž není známo jaká.

Nestandardní komunikace

„Tím, že je (šetření, pozn. red.) vedeno vůči firmě, která je mimo jiné vydavatelem významného zpravodajství, a že je to zpravodajství, které si všímá lecčeho, co je v činnosti antimonopolního úřadu řekněme nestandardní, dodává to tomu nevyhnutelně další rozměr,“ spekuluje vědecký redaktor Deníku N.

Že se antimonopolní úřad způsobem fungování Seznamu na českém trhu zabývá, už bylo jasné dříve. Úřad to oznámil nestandardním způsobem – v reakci na články Seznamu o kontaktech předsedy úřadu Petra Mlsny s podnikatelem obviněným z dotačních podvodů.

Za nezvyklou formu komunikace si úřad vysloužil kritiku novinářských organizací, jako jsou Reportéři bez hranic nebo Syndikát novinářů, které postup označily za zastrašování novinářů a zneužití úředního postavení.

„Samozřejmě, že to podkopává pozici a důvěryhodnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže enormním způsobem. Je to něco, co se v normálně fungujícím státě nedělá a dělat nemá,“ hodnotí Koubský a dodává, že takové jednání navíc o kauzu vzbuzuje větší zájem.

Dominantní postavení vyhledávače

Deník N napsal na základě nejmenovaných zdrojů, že se úřad zabývá dominantním postavením vyhledávače Seznamu. Seznam přitom na českém trhu dominantní není, na trhu má podle různých statistik podíl asi patnáct až dvacet procent. Většina zbytku připadá vyhledávači od Google.

Koubský zdůrazňuje, že vzhledem k dodržování anonymity zdrojů nemá přístup k jejich skutečné identitě, a tudíž nezná přesné podrobnosti. „Já vlastně nevím, na jakém segmentu trhu by dnes mohl mít Seznam dominantní postavení. Ale vyhledávač to není v žádném případě,“ říká rezolutně vědecký redaktor Koubský.

„Svým způsobem by možná bylo dobré, kdyby oficiální obvinění padlo,“ přemýšlí a dodává, že rozhodně ne proto, že by si přál Seznam pošpinit. Ve skutečnosti se totiž obává situace, v níž by mohl úřad této důležitosti nějakou firmu veřejně očernit, „a pak to nechat být“.

„Hlavně bych ocenil, kdyby se hrálo ze strany státu s otevřenými kartami,“ doplňuje Koubský na závěr.

Stává se z poskytování dat třetích stran na trénování AI nový byznysmodel? Stanou se umělecká díla vytvořená umělou inteligencí novým standardem? Budou do budoucna AI asistenti získávat větší moc nad naším počítačem?