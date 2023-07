Cyklisté, nevidomí a nepřízeň počasí. Žáci autoškol se musí připravit na 46 nových otázek závěrečného testu

Žáci autoškol, které čekají závěrečné testy, se od pondělí mohou setkat s novou sadou otázek. Je jich 46 a jedenáct z nich jsou reálná videa z provozu nebo počítačové simulace. Věnují se bezpečnosti cyklistů, motorkářů, dětí a nevidomých chodců v provozu. Celkem tak žadatelé o řidičský průkaz musí znát už víc než tisícovku otázek. Praha 6:57 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové otázky se týkají i uchazečů o řidičský průkaz na motorky (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Aktuální otázky nejsou primárně zaměřené na pravidla silničního provozu, ale třeba v případě motorkářů, na správné ovládání motocyklu.

„Je to o tom, jaký je správný posed, jak správně ovládat motocykl, ale i správně zvládat konkrétní manévry a úkony v provozu,“ říká Milan Janda z Odboru agend řidičů ministerstva dopravy.

Poprvé se také nové otázky věnují hendikepovaným účastníkům provozu, konkrétně nevidomým. Žadatelé o řidičský průkaz budou muset znát, jakým způsobem na ně mají ulici správně reagovat.

„Připravili jsme několik otázek s nevidomými, nebo slabozrakými, kteří přecházejí vozovku, nebo se podél ní jen pohybují tak, abychom vnesli trochu osvěty, jak se vůči nim chovat, a abychom uvědomili, jak těžký provoz na pozemní komunikaci mají,“ vysvětluje místopředseda Asociace autoškol Jiří Novotný.

Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol začaly do zkoušek přidávat nové sady otázek od podzimu 2021. Žáci se tak už můžou setkat například s otázkami zaměřenými na kritické situace v provozu, hlavně na přednost v jízdě.

Reálný provoz

Jedna část je pak také třeba věnovaná jízdě v nepříznivém počasí, a předešlá sada řešila největší problémy řidičů velkých vozidel nad 3,5 tuny. Celkově mají nové typy otázek lépe připravit budoucí řidiče do reálného provozu.

„Cílem je, aby objem a formy otázek, které budou pokládané, donutily žadatele teoreticky se vzdělávat tak, aby dokázali své následné znalosti aplikovat v praxi a aby to změnilo strategii současného učení,“ říká Milan Janda z odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

Nyní je v testech už víc než tisíc otázek, z nichž asi 200 je nových. Žák by měl znát odpovědi na všechny. Podle Jiřího Novotného s Asociace autoškol se je ale nemusí učit nazpaměť.

„Základní koš otázek by měl být tak velký, že mě to donutí naučit se pravidla silničního provozu. Otázky by měly být koncipované tak, že jestliže jsem se naučil pravidla silničního provozu, tak jsem schopen na všechny otázky odpovědět,“ dodává.

Závěrečný teoretický test dělají žáci na počítači. Skládá se z výběru 25 otázek, na které je půlhodinový časový limit. Celkem ho ročně absolvuje zhruba 120 tisíc žadatelů. Všechny nové otázky pro žadatele o řidičské oprávnění si lidé můžou vyzkoušet na webu noveotazky.cz.