‚Takové havárii čelíme poprvé.‘ Benzen po nehodě cisteren u Hustopečí zasáhl podzemní vody

Toxický benzen, který unikl minulý pátek z havarovaných cisteren u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, zasáhl podzemní vody. Potvrdily to kontrolní sondy vyhloubené do dvou metrů. Ve středu to řekla mluvčí České inspekce životního prostředí Miriam Loužecká. Bude nutná sanace zeminy a odčerpání kontaminovaných vod. Práce je potřeba provést bezodkladně.

