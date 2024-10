Pouliční umění se zvířaty v Praze končí. ‚Lidé tím obcházeli zákaz žebrání,‘ vysvětlil Pospíšil

Úprava má zamezit mimo jiné týrání zvířat, zvýšit bezpečnost místních i turistů a pomoct s řešením organizovaného žebrání.

„Řešíme problémy cizinců, kteří obcházejí zákaz žebrání. Vytvářejí dojem umělecké produkce a jsou doprovázeni množstvím zvířat, zvláště psů. Tak působí na lidi. Ale fakticky žebrají. Vyhláška podle nás a podle městské policie pomůže bojovat s takovýmito gangy,“ vysvětlil pro Radiožurnál náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil z TOP 09, proč byla novela vyhlášky potřeba.

Magistrát chtěl obdobně zakázat i žebrání v doprovodu zvířat, ale narazil u ministerstva vnitra. Podle dřívějšího Pospíšilova vyjádření považuje ministerstvo žebrání za právo a není možné jej tak zakázat plošně v celém městě, ale jen na konkrétních místech tak, jako je tomu doposud.

Pospíšil dodal, že magistrát proto jedná s Prahou 1 o rozšíření počtu míst, kde zákaz platí, a také s městskou policií o zlepšení jeho vymáhání.

Město už na základě městské vyhlášky postihuje lidi, kteří v ulicích nabízejí turistům focení s divokými zvířaty. To se nicméně netýká psů, kteří nejsou aktivně nuceni do nějaké činnosti či kontaktu s lidmi a ani nespadají do kategorie divoce žijících živočichů, pro které platí přísnější pravidla.