Stavba Černé kostky v Ostravě musí začít do října, jinak kraj přijde o peníze. Chystá se už 21 let

Stavba nové vědecké knihovny v Ostravě známé jako Černá kostka musí začít do letošního října. Jinak by hrozilo, že hejtmanství přijde o evropské peníze. Jestli ji Moravskoslezský kraj stihne včas zahájit, teď záleží na vyřízení stížnosti stavební firmy. Antimonopolní úřad ji má rozhodnout během několika týdnů. Ostrava 23:20 12. února 2025

„Naše knihovna už od roku 1951 sídlí v prostorách, které nejsou designované jako knihovna, jsou nevyhovující z mnoha různých důvodů, takže na Černou kostku se samozřejmě těšíme,“ říká Monika Oravová.

Pokud nechce Moravskoslezský kraj přijít o evropské peníze, musí stavba Černé kostky začít do letošního října

Ona i její kolegyně z Moravskoslezské vědecké knihovny skladují knihy, kde se dá. Vynášejí je po točitých schodech ze sklepa v bočním traktu ostravské radnice. V nové budově by měly mít knihovnu odpovídající 21. století.

„Nemáme dostatek prostor pro různé akce ani důstojné sociální zázemí, nemůžeme disponovat kavárnou, ale věříme, že tentokrát už to opravdu vyjde, že už jsme velice blízko a klapne to,“ doufá zaměstnankyně.

V knihovně pracuje 21 let a stejně dlouho se plánuje stavba Černé kostky. Teď kraj opět tlačí čas, aby na ni stihl využít schválené téměř dvě miliardy korun z fondu spravedlivé transformace.

„Ministerstvo životního prostředí určilo, že ta lhůta na využití financí platí do konce roku 2027,“ říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová. Zdržuje to stížnost stavební firmy, která o zakázku soutěžila a neuspěla. Na antimonopolním úřadě podle mluvčího Martina Švandy případ ještě zkoumají.

„To rozhodnutí by mělo být na světě přibližně do několika málo týdnů,“ oznamuje.

Kraj je podle mluvčí Nikoly Birklenové připravený. „Pak bude smlouva podepsána a věříme, že den na to začne firma skutečně stavět. Ta výstavba černé kostky by měla trvat 26 měsíců, takže by se vše mělo stihnout.“

Pokud by ale antimonopolní úřad rozhodl, že v zakázce jsou chyby, zdrželo by to stavbu Černé kostky o další zhruba čtyři měsíce.