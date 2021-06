Podezření na falešné testy. Turisté čekali desítky minut na pražském letišti, policie incident prošetřuje

Zmatky v sobotu večer provázely návrat českých turistů z Tuniska do Prahy. Policistům se na letišti Václava Havla nezdála v pořádku jejich potvrzení o negativním testu na koronavirus. Turisté proto desítky minut nemohli letištní halu opustit. Praha 12:04 6. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté si zapsali totožnost všech cestujících a přibližně po tři čtvrtě hodině je z letiště nechali odjet. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Letadlo s turisty přistálo kolem půl osmé. Policisté při následné kontrole nabyli podezření, že cestující mají falešná potvrzení o negativním testu. To se ale nakonec nepotvrdilo. Po chvíli se totiž zjistilo, že turisté na testech byli.

„Dalším šetřením bylo zjištěno, že cestovní kancelář má v tuniské destinaci svého českého lékaře, který tyto testy provádí. Nicméně v současné chvíli Policie České republiky prověřuje, zda lékař vlastnil akreditaci na provádění testů,“ popsala Radiožurnálu mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová.

Policisté si proto podle ní zapsali totožnost všech cestujících a přibližně po tři čtvrtě hodině je z letiště nechali odjet. Mluvčí ale zároveň doplnila, že pokud by se potvrdilo, že lékař akreditaci neměl, dopustili by se cestující přestupku - a to i přesto, že jednali v dobré víře.

Kancelář Blue Style, se kterou někteří turisté cestovali, jakékoli pochybení odmítla. Její mluvčí Ilona Topolová řekla, že nechápe, proč policisté turisty na letišti zadržovali. Nikdy před tím podle ní s testy z Tuniska problém neměli.

Topolová doplnila, že lékař v Tunisku všechna potřebná povolení má.

Testy od cestovní kanceláře

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek o celé záležitosti ví, se soudy chce ale ještě počkat, jelikož jde o „čerstvou informaci“. V pořadu Partie na TV Prima řekl, že incident nechá prověřit. Doplnil, že je kvůli tomu v kontaktu s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD).

Samotní turisté by přitom jen těžko zjistili, že lékař nemá potřebný certifikát. Pokud jsou na organizovaném zájezdu, testování jim podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže většinou zajišťuje cestovní kancelář.

Pro doplnění: lidé, kteří ještě nedostali dvě dávky očkování, musí aktuálně po návratu z Tuniska předložit negativní PCR test ne starší než 24 hodin.