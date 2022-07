Kněžský celibát přitahuje lidi, kteří mají problém s vlastní sexualitou, upozorňuje teolog Petráček

„Zdobrovolnění celibátů v katolické církvi je nazrálé už dlouho a čím déle se odkládá, tím je situace horší,“ je přesvědčený katolický kněz, teolog a historik Tomáš Petráček. Zatím poslední revoluční krok pro katolickou církvi představuje rozhodnutí papeže Františka, který poprvé jmenoval ženy do Kongregace pro biskupy, tedy do pomylsného ministerstva katolické církve. Praha 0:10 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krize kněžských povolání se týká především Západu, namítá filozof Dvořák | Foto: Anna Vrhelová | Zdroj: Český rozhlas

„V principu proti zdobrovolnění nejsem, ale argumenty, které slýchám, mě nepřesvědčují,“ namítá v debatě Pro a proti filozof Petr Dvořák a zpochybňuje souvislost celibátu se sexuálním zneužíváním.

Poslechněte si celé Pro a proti Karolíny Koubové. Debatují kněz Tomáš Petráček a filozof Petr Dvořák

„Ve Spojených státech se zneužívání dopouštěla čtyři procenta kněží. To nejsou nějak vyšší čísla než ve větších organizacích, rodinách, internátních školách a tak dále. Mnohem větší problém byl v amerických skautských chlapeckých oddílech a tam žádný celibát není. Takže problém je jinde a souvisí s kontrolou, ne s celibátem,“ tvrdí filozof.

Statistiky z USA podle něj ukazují, že 83 procent případů zneužívání v církvi jsou homosexuální. „Pokud se tedy těchto činů dopouštějí homosexuálové, tak tam těžko volitelnost celibátu a heterosexuální manželství pomůže.“

Kněz a teolog Petráček ale upozorňuje, že celibátně-klerikální subkultura, která po dlouhá staletí v církvi panovala, je rizikový faktor, který v jiných společenstvích není:

„Zde by zdobrovolnění celibátu nebo jeho zrušení mohlo pomoci, protože by tam byl výrazně větší podíl mužů, kteří realizují svou heterosexuální sexualitu normální cestou manželství.“

„Zrušení nebo volitelnost celibátu by určitě odstranilo rizika, která celibát přináší. Už tím, že přitahuje lidi, kteří mají problém s vlastní sexualitou, a potom to může být velký problém ji zvládat,“ dodává duchovní.

Málokdo je ochoten snášet samotu

Podle filozofa Dvořáka výjimečnost kněžského stavu není dána celibátem, ale jeho samotnou rolí.

„Celibát dříve přitahoval v době, kdy nebylo snadné v katolické komunitě vyjít na světlo se svou homosexuální orientací. Proto tito jedinci často volili kněžství. Problém je tedy subkultura homosexuální, nikoliv život v celibátu nebo snaha o něj,“ tvrdí Dvořák.

Kněz a teolog Petráček upozorňuje, že od doby reformace i protireformace 16. století je celibát důležitým prvkem tvoření konfesijní identity pro katolíky.

„Otázkou je, co by z katolické identity zbylo, kdyby se kněží mohli ženit. Ale to, že je celibát zaveden pro všechny, je dáno komplikovaným historickým vývojem od 12. do 13. století,“ připomíná historický kontext.

Petráček přidává osobní zkušenost:

„Nás bylo v kněžském semináři v ročníku 16, ale vysvěceni jsme byli jen tři. Prakticky všichni ostatní odešli, protože nechtěli snášet samotu a přijmout celibátní závazek. Byli to muži, ze kterých by byli skvělí faráři. Nedomnívám se, že je dnes církev v takové situaci, kdy by si mohla dovolit plýtvání talenty, které by ženatí kněží mohli představovat.“

Krize kněžských povolání se týká především Západu, namítá v pořadu Pro a proti filozof Dvořák.

„Souvisí to s blahobytným způsobem života a neochotou k oběti a celoživotním závazkům. Identita kněze je spojena s obětí, tedy že se člověk něčeho zříká ve prospěch něčeho většího. Kněz zpřítomňuje Kristovu oběť na kříži, takže život kněze má být obětí,“ obhajuje teologický význam celibátu Petr Dvořák.

