Šest lidí u stolu či více neočkovaných na velkých akcích. Od středy zmírňují covidová opatření

Protiepidemická omezení v Česku se od září znovu zmírňují. U jednoho stolu v restauraci bude nově moct sedět namísto čtyř až šest lidí – pokud budou u velkého stolu, může jich být i víc v šestičlenných skupinkách, musí mezi nimi být ale rozestup alespoň 1,5 metru. Spolky nebo zájmové a sportovní kroužky pak budou muset své členy testovat jenom jednou za sedm dní. A opatření se zmírní také na hromadných akcích, v muzeích nebo galeriích. Praha 9:54 1. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U jednoho stolu v restauraci bude nově moct sedět namísto čtyř až šest lidí. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od 1. září bude například zvýšená kapacita na hromadných akcích pro neočkované. Do zaplnění 3000 osob bude jedno, zda budou mít lidé platný test na koronavirus, budou očkováni nebo pokud v posledních 180 dnech tuto chorobu prodělali.

Při vyšší kapacitě musí být nově minimálně polovina kapacity obsazena těmi, kteří jsou plně očkovaní nebo prodělali covid-19. Zbylou část kapacity mohou obsadit také testované osoby.

„S tím, že 50 procent lidí musí mít test a 50 procent musí být očkovaných nebo být po nemoci covid-19,“ upřesnil už dříve ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kapacita pak nebude omezena v muzeích, galeriích, na zámcích nebo v zoologických zahradách. Doteď tam platily tři čtvrtiny možné kapacity. Neomezeně můžou teď otevřít ale jen v případě, že organizátoři zajistí mezi návštěvníky rozestupy 1,5 metru.

Preventivní testy i nadále zůstávají zdarma. Vláda od původního plánu hradit je jenom lidem mladším 18 let a těm, kteří se nemůžou nechat očkovat, nakonec odstoupila.

Naopak povinnost přibude poskytovatelům sociálních služeb. Od středy opět musí testovat klienty i zaměstnance – a to každý týden jednou. Týká se to ale jen těch, kteří nemají ukončené očkování nebo v uplynulých 180 dnech neprodělali koronavirus.

Pravidla pro cestovatele

Od 1. září také ministerstvo zdravotnictví ruší černou kategorii zemí s extrémním rizikem nákazy – státy z tohoto seznamu se automaticky přesouvají o úroveň níže, tedy do tmavě červené kategorie.

Tím se cesty zpět z těchto zemí do Česka pro nenaočkované zjednoduší. Po návratu z tmavě červených zemí musí lidi podstoupit povinný PCR na koronavirus, a to mezi pátým a čtrnáctým dnem po příjezdu. Do potvrzení negativního výsledku zůstávají v samoizolaci.

Přísnější budou naopak kontroly na Letišti Václava Havla. Dodržování pravidel budou společně hlídat zaměstnanci letiště, příslušníci cizinecké policie i celní správy. Změna se týká obou terminálů letiště, po cestujících budou pracovníci vyžadovat zejména všechny potřebné dokumenty, které souvisí s onemocněním covid-19.

„Doporučujeme všem cestujícím, aby si vždy dopředu zjišťovali aktuálně platná pravidla, připravili si ideálně vytištěné veškeré potřebné dokumenty, včetně příjezdového formuláře a potvrzení o bezinfekčnosti. Tím si mohou proces na odbavení na příletech sami urychlit,“ popisuje mluvčí Letiště Kateřina Pavlíková.

Provoz na pražském letišti v posledních měsících postupně roste. V červenci odbavilo přes 605 tisíc pasažérů, což je o více než polovinu víc než v předchozím měsíci.