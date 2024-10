Čunek bude kandidovat na předsedu lidovců. ‚Strana se odklonila od své konzervativní filozofie‘, říká

Senátor a vsetínský starosta Jiří Čunek bude kandidovat na předsedu lidovců. Strana se odklonila od své konzervativní filozofie, řekl ČTK Čunek. Na jeho kandidaturu upozornil server Novinky.cz. Volební sjezd lidovců se uskuteční 18. a 19. října v Olomouci. Funkci chce obhajovat předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. O post se chce ucházet také bývalý předseda strany a ministr zemědělství Marek Výborný. Aktualizujeme Vsetín 16:38 14. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Čunek po krajských volbách 2020 | Foto: Luděk Ovesný | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Čunek v pondělí ČTK řekl, že strana se odklonila od své filozofie konzervativní strany.

„Příliš se rozpřáhla a tím rozbředla a rozmělnila své působení. Jsem přesvědčen, že přestože je to druhá nejstarší strana v republice, že má pořád co říct a je v tomto ohledu nezastupitelná v našem politickém systému. Nicméně se začala tlačit tam, kde je plno a kam ani vůbec nepatří, a to je liberální směr či liberální postoje, které zastupuje topka (TOP 09), Piráti a STAN a tak dále. To je důvod, proč jsem se k tomu rozhodl,“ uvedl Čunek.

Připravujeme podrobnosti.