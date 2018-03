31. 5. 2014 |Jana Čermáková |Zprávy z domova

Hnutí vládního ANO čeká pracovní víkend. Na dvoudenním uzavřeném setkání s předsedy všech krajských organizací chce předsednictvo vymyslet strategii pro podzimní komunální volby. Musí řešit hlavně to, že nemá dost vhodných kandidátů. Klíčové osobnosti hnutí odešly do vlády a sněmovny. Šéf ANO Andrej Babiš proto uvažuje o tom, že osloví veřejnost, aby mu sama navrhla, jaké kandidáty by si na konkrétních místech představovala a na co se ve volbách zaměřit.