Zmanipulované zakázky za 27 milionů. Státní zástupkyně žaluje dvanáct lidí v kauze CzechTourism

Zneužíval děti, dostal podmínku. Ministerstvo prověří, zda systém dohod o vině a trestu funguje správně

„Nemůžeme nereagovat na to, co veřejnost trápí nebo co je často probíráno, protože důvěra v trestní justici je zásadní,“ popisuje náměstek ministra Karel Dvořák z hnutí STAN.