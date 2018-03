24. 11. 2014 |Robert Mikoláš, Simona Bartošová, kap |Zprávy ze světa

V přepočtu 2 miliony korun údajně nabízel Radovan Krejčíř jihoafrickým politikům za získání azylu. Českému rozhlasu to řekl soukromý vyšetřovatel Paul O'Sullivan, který se už několik let snaží dostat uprchlého Čecha za mříže. Podle obžaloby si Krejčíř také objednal vraždu O'Sullivana. Obhájci Radovana Krejčíře to však popírají.