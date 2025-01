DÍTĚ V OHROŽENÍ. Policie pátrá po 16letém chlapci z Aše, o půlnoci odešel z domu a už se nevrátil

Kriminalisté hledají 16letého chlapce Duc Huy Lé Lé z Aše, který kolem půlnoci odešel ze svého bydliště a domů se už nevrátil. Do současné chvíle o sobě nepodal žádnou zprávu a na svých sociálních sítích uvedl, že chce ukončit svůj život. Aš 20:00 1. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hledaný 16letý chlapec z Aše | Zdroj: Policie České republiky

Šestnáctiletý chlapec měl v době odchodu ze svého bydliště na sobě černý kabát, černou mikinu, tmavé kalhoty a bílé boty.

Pohřešovaný by měl mít u sebe mobilní telefon, který je ovšem nedostupný. Neužívá žádné léky a neléčí se s žádnou nemocí. Nikdy v minulosti se nestalo, že by se nevrátil do svého bydliště a byl takto nekontaktní.

Policie prosí, aby lidé v případě jakýchkoliv informací o pohřešovaném volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obrátili na nejbližší policejní služebnu.

Dítě v ohrožení ❗️Pátráme po 16letém chlapci z Aše, který kolem půlnoci odešel ze svého bydliště a domů se už nevrátil. Do současné chvíle o sobě nepodal žádnou zprávu a na svých sociálních sítích uvedl, že chce ukončit svůj život. Více na https://t.co/VmjafKZQwP #policiekvk pic.twitter.com/PJlu42g5hl — Policie ČR (@PolicieCZ) January 1, 2025