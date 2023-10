Příchod fentanylu na český trh je strašákem. Je levnější i nebezpečnější než heroin, varuje Vobořil

Je levný, silný a nebezpečný. Fentanyl má až 80krát vyšší účinnost než heroin, i proto je snadné se jím předávkovat. V severní Americe stojí ročně za desetitisíci mrtvých, v Česku zatím ve větším rozšířený není. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ale nabádá k obezřetnosti. „Zatím na něj umírají v Česku jednotky lidí, kdyby se tu ale rozšířil masivněji, odrazí se to na počtu předávkovaných,“ řekl v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 7:00 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fentanyl je mnohonásobně silnější opioid než například heroin | Zdroj: Profimedia

V poslední době se začíná více mluvit o droze fentanyl. Titulky jen z posledních pár týdnů: Ani ne dvouletý chlapec zemřel na předávkování fentanylem. Našel ho pod matrací v jeslích, Smrtonoš fentanyl. Američany sžírá drogová epidemie nebo Žena ze Zlínska použila fentanylovou náplast a zemřela. Vypadá to, jako kdyby šlo o nově nastupující drogu, vaše asistenční společnost Podané ruce o ní už ale informovala v roce 2004. Jak se tedy dostala do Česka?

Je třeba říci, že fentanyl je i v české medicíně používaný už desítky let jako velmi silný lék na bolest, konkrétně ve formě fentanylových náplastí. Mezi zdravotníky je oblíbený, protože se nemusí měnit každý den, náplasti mají účinek několik dní.

Smrtonoš fentanyl. Američany sžírá drogová epidemie, může být ještě hůř? Číst článek

Na druhou stranu někteří pacienti nejsou vždy úplně šťastní z toho, že jim je lékař předepíše. Když je mají na chronickou bolest, ale chtějí chodit do práce, tak mají oprávněný pocit, že je to hodně ovlivňuje. Je to velmi silný syntetický opioid, který je dobrý na úlevu od bolesti, ale můžete se po něm cítit jako opilí.

Když říkáte, že je fentanyl velmi silný, jak je na tom v porovnání s jinými podobnými látkami?

Jde o opioidy v řadě morfin, pak silnější heroin a ještě mnohonásobně silnější fentanyl.

Jak vypadá český trh s fentanylem?

Od té doby, co se před mnoha lety objevil na legálním trhu s léčivy, se občas objeví i na černém trhu.

A jak se fentanyl na černý trh dostane?

Někteří lidé dělají třeba i to, že vytahují zbytky té látky z náplastí, které někdo strhl a vyhodil. Zlí jazykové totiž říkají, že se fentanyl vyrábí i ve východní Evropě – ať už v Rusku, nebo třeba v Pobaltí. V Česku naštěstí nevznikla taková fentanylová epidemie jako v severní Americe, kde kvůli tomu umírá velké množství lidí, ale dnes už začíná pronikat i do Evropy.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil | Foto: Jiří Koťátko | Zdroj: CNC / Profimedia

Kolik lidí v Česku umírá na předávkování fentanylem?

Jsou to jednotky lidí. Zatím to drží. Jenže kdyby se to objevilo na českém černém trhu masivněji, tak pak by ten problém mohl nastat.

Žena ze Zlínska použila fentanylovou náplast a zemřela. Koupila ji na internetu, prodejci hrozí 18 let Číst článek

Doufám, že se nám podaří udržet síť preventivních center, kam ti lidé chodí, a že máme léčbu. Riziko předávkování je u fentanylu výrazně vyšší než u heroinu, což je zatím asi nejrizikovější látka, která je na černém trhu ve větším množství.

‚Zátah na černý trh nepomůže‘

Co stojí za tím, že se fentanyl v Česku zatím tolik neprosadil? Napadá mě, že zatímco v severní Americe nahrazuje právě zmíněný heroin, jelikož je jeho silnější a levnější variantou, tak v Česku je daleko více rozšířený například pervitin…

Ano, v Česku jsou takové dva fenomény. Jedním je právě pervitin a skutečně nitrožilní uživatelé drog v Česku moc neužívají heroin, který je více rozšířen v rusky mluvící nebo romské komunitě.

Druhým fenoménem je subutex, suboxone a buprenorfin. Jsou to v podstatě stejné látky, které jsou ale mnohem dostupnější, jak finančně, tak tím, že je může vydávat praktický lékař. Jde původně o látku schválenou pro léčbu opiové závislosti. Kromě toho je ale významně i na černém trhu a i vzhledem k obavě z masivního příchodu fentanylu doufám, že nikoho nenapadne udělat na černý trh se subutexem nějaký masivní zátah.

Proč? Hrozilo by, že kdyby nebyl subutex či suboxone na černém trhu dostupný, tak by hrozilo zaplavení českého černého trhu právě fentanylem?

Je to tak. Subutex, suboxone a buprenorfin jsou bez rizika předávkování a úmrtí, proto bychom měli být rádi, že uživatelé opioidů „zakotvili“ u nich. Kdybychom je ale začali z černého trhu bez náhrady vytlačovat, tak by přišel fentanyl a měli bychom okamžitý nárůst úmrtí až o stovky ročně.

Ani ne dvouletý chlapec zemřel na předávkování fentanylem. Našel ho pod matrací v jeslích Číst článek

Paradoxem je, že máme velké procento uživatelů, kteří si tuto látku obstarávají na černém trhu, přestože si ji mohou nechat legálně předepsat u lékaře. Jenže ne každý ji předepisuje a je to složité i kvůli stigmatizaci, proto nejdou k lékaři a koupí si to dráž na černém trhu.

Takže opakuji, snad nikoho nenapadne udělat masivní zátah a spíš budeme tlačit na to, aby subutex hradila pojišťovna a byl dostupný, protože tuto část uživatelů opioidů substituuje.

Takže fentanyl je jedním z drogových strašáků, stojí na obzoru a víte, že je třeba udělat nějaká opatření, aby sem nebyl ve velkém vpuštěn?

Ano. Já taková opatření můžu jen navrhnout, musí je udělat vláda. Ne vždy se mi je ale daří v době, kdy je prioritou snižování státního dluhu, přesvědčit, že se tato oblast vyplatí nepodfinancovat.

Jsou potřeba dvě věci: dostupná síť nízkoprahových center napojených na substituční centra a abychom měli jeden z preparátů hrazen pojišťovnou, protože pak není důvod, aby lidé brali fentanyl, který je skutečně strašákem.