‚Elektromobily neumíme hasit.‘ Hasiči chtějí upravit předpisy v nových velkých garážích

„Tohle je náš speciál, který jsme si postavili,“ ukazuje v garáži pražských hasičů jejich mluvčí Martin Kavka větší červené auto. V zadní části má řetězy a další kovová zařízení. „Je to takové téčko, které známe z větších odtahových služeb, kdy najede pod přední část auta, nadzvedne ji a auto vytáhne,“ vysvětluje ve vysílání Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hasiči chtějí kvůli elektroautům upravit předpisy v nových velkých garážích. Téma pro Marii Veselou

Tímto autem disponují pražští hasiči jako jediní v Česku. „Myslím, že pomoc je to velká. Není to jenom na hořící elektroauta. Vyprošťovací automobil zasahuje v průběhu celého roku u dopravních nehod a dalších technických zásahů, kde je potřeba,“ přibližuje Kavka.

Právě takových speciálních aut by podle šéfa sboru Vladimíra Vlčka měli mít hasiči víc: „Provedli jsme některé zkoušky, pokoušeli jsme se vytahovat elektrovozidla o různé tonáži, včetně těch nejtěžších jako je Tesla. A chtěli bychom rozšířit tento typ vozidel na všechny kraje.“

Recept, jak efektivně uhasit hořící elektroauto, zatím hasiči hledají. Podobně jsou na tom i jejich kolegové v zahraničí.

Expert: České továrny mají prostor pro výrobu dalších elektromobilů. Češi mají zájem i o vozy z Číny Číst článek

„Dá se říct, že elektromobily neumíme hasit. To, že je předpis výrobce, že elektromobil je třeba evakuovat ze zasaženého prostoru a ponořit ho do kádě s vodou v řádu dní až týdnů, pro mě není záležitost, která by souvisela s efektivním hašením,“ zdůrazňuje Vlček.

Největším problémem u elektroaut je hořící baterie. Teploty pak stoupají i k několika tisícům stupňů Celsia. A z auta se valí toxický kouř.

Jeden elektromobil hasily jednotky z Prahy loni v květnu. Červené auto začalo hořet v podzemní garáži. Majitel tehdy odhadl škodu na asi milion korun.

Novinky u garáží

Auta na baterie začnou podle hasičů hořet většinou při nabíjení. I proto náměstek Daniel Miklós za sbor dokončuje vyhlášku s přísnějšími pravidly pro velké garáže. „Primárně tam přibude detekce, u větších garáží záležitost hašení. A u největších, ne u stávajících, ale u nových garáží, to bude odvod tepla a kouře,“ přibližuje.

Elektromobil do 490 tisíc korun? Volkswagen jedná o spolupráci i s Renaultem, porazit chtějí Teslu a Čínu Číst článek

Vyhlášku chtějí hasiči do jara poslat do připomínkového řízení. Podle Miklóse by mohla začít platit ještě letos. „Můžeme se bavit i o tom, že u stávajících garáží nebude možné všude dobíjet. Budeme se bavit o tom, že to bude možné jenom v nejvyšším podlaží, které má přímý výjezd. Nebo v určitých místech,“ vysvětluje.

Už teď pro hromadné garáže platí některá omezující pravidla, a to třeba kvůli autům na plyn. A někteří developeři podle doporučení hasičů staví už teď. Mluvčí Penta Real Estate Martin Lánský dodává, že přísnější pravidla stavby garáží prodražují.

„Vícenáklady aktuálně dosahují zhruba 70 tisíc korun na jedno parkovací místo u komerčních nemovitostí a přibližně trojnásobku u rezidenčních nemovitostí,“ vyčísluje Lánský.

V Česku elektroaut rok od roku přibývá. Těch osobních bylo k loňskému září u nás registrovaných přes 20 tisíc, uvádí Centrum dopravního výzkumu. Hasiči za loňský rok evidují do listopadu čtyři požáry elektromobilů, dva z nich byla nákladní auta.