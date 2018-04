Komunikace s úřady z domova. Od července budou úřady vydávat nově občanské průkazy s čipem

„Vezmu elektronický občanský průkaz s čipem, zasunu jej do čtečky," představuje takzvanou e-občanku náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, podle kterého lidé nebudou muset kvůli nejrůznějšímu vyřizování na úřady.

Nové občanské průkazy vypadají stejně jako dnes, na zadní straně mají čip podobně jako kreditní karty. Vyrábí je Státní tiskárna cenin.

Aby lidé mohli služby nového občanského průkazu využít, tak si nejprve budou muset koupit čtečku. Jde v podstatě o terminál, v jakém se třeba platí platební kartou v obchodě.

Podle Mlsny se bude muset používat zařízení, do něhož se občanský průkaz zasune. Systém nebude fungovat na bezkontaktních zařízeních. „Na bezkontaktních zařízeních se čip paradoxně víc opotřebovává, než když to strkáte do terminálu. Bylo to také z bezpečnostních důvodů," uvedl Mlsna.

Podle ředitele Tomáše Hebelky mají životnost asi 10 let. „Tento čip, který bude na nové elektronické občance, tak splňuje podmínky nařízení Evropské komise a parlamentu," řekl Radiožurnálu Hebelka.

Součástí občanského průkazu bude i osobní kód.

Pomocí čtečky a elektronického občanského průkazu bude možné komunikovat s úřady. | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas