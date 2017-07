Vnitro chystá nové občanky s čipem a Portál občana, podle kritiků je systém zastaralý

Ministerstvo vnitra představilo plán, jak chce lidem zjednodušit život při vyřizování na úřadech. Připravilo internetový Portál občana - stránku, kde bude možné například z domova zaplatit daně, objednat se k lékaři nebo si třeba zdarma opatřit výpis z rejstříku trestů. Službu budou moci lidé využívat pomocí nového občanského průkazu s čipem, který má začít platit zhruba za rok. Praha 9:29 19. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový občanský průkaz (ilustrační foto) | Foto: Ministerstvo vnitra ČR

„Je to něco jako AppStore nebo Google Play veřejné správy," řekl Radiožurnálu Roman Vrba z ministerstva vnitra připravovanou platformu.

„Prostředí vytvořené, do kterého si můžu vkládat, jak vidíte, jednotlivé 'dlaždice'. Tady je pro příklad Datová schránka. Potom je dlaždice Moje bilance - to, co já dloužím vůči státu, nějaké nedoplatky. Potom jsou to Moje úřady. Tam si jednoduše můžu přidávat už to, co mě zajímá. Tady je pro ukázku Kraj Vysočina. Což je aplikace, která nabízí občanům kraje se objednávat do krajských nemocnic. Takže potom tam budu vidět i ve svém kalendáři, který je nahoře, že jsem se objednal," popsal Vrba.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Fronty a dlouhé čekání na úřadech by mohly brzy skončit. Více si poslechněte v reportáži Evelyny Kulíškové.

Podobně systém uživateli nabídne třeba stažení výpisu z rejstříku trestů, formulář na podání daňového přiznání nebo nahlédnutí do zdravotnické dokumentace.

Do systému se budou uživatelé přihlašovat pomocí nových občanských průkazů s čipy, které zasunou do čtečky. Svou totožnost pak budou na dálku prokazovat identifikačním číslem, podobným jako mají SIM karty v mobilních telefonech. Nové průkazy chce ministerstvo vnitra zavést od příštího léta.

Podle náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala tím Česko plní nařízení Evropské komise. „Bavíme se o implementaci evropského nařízení, takzvaném eIDAS, který si v rámci panevropského prostoru stanovuje jednotná pravidla pro vzdálenou identifikaci. Ať už se jedná o fyzické, nebo právnické osoby. V řadě evropských zemí se již ten elektronický průkaz používá," vysvětlil.

Konec složitého cestování po úřadech. Od čtvrtka lze přihlásit vozidlo kdekoliv v Česku Číst článek

Pravidla elektronické identifikace v Česku bude upravovat nový zákon, který už schválila Poslanecká sněmovna a ve středu prošel i Senátem.

Technologii už dříve kritizoval například ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO. Většina tabletů a smartphonů se podle něj nedá připojit ke čtečce a i samotný systém je prý zastaralý.

„Komerční použití je prakticky vyloučeno, protože další organizace nebudou přizpůsobovat své systémy zastaralé technologii, kterou tato občanka s čipem představuje. Smysluplné by bylo využití čipu bezkontaktního, jako je tomu dnes u většiny platebních karet," dodal mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.

Zákon o prokazování majetku platí od ledna. Berní úřad ho poprvé použil Číst článek

Někteří odborníci na počítačovou bezpečnost také varují před rizikem zneužití. „U klasického podpisu na papíru můžete udělat grafologický rozbor, rozbor inkoustu, biologické stopy. Kdežto u elektronického podpisu je to jenom matematická funkce. A v prostředí současných virů je to časovaná bomba," řekl jeden z expertů Jiří Nápravník.

Ministerstvo vnitra ale trvá na tom, že systém je dostatečně zabezpečený a i současné občanské průkazy se prý dají zneužít. Nicméně aktivace čipů pro elektronickou identifikaci bude dobrovolná. A držitelé nového občanského průkazu s čipem si můžou službu také později zablokovat.

Nové občanské průkazy se začnou vydávat od července 2018. Doklady si musí postupně vyměnit všichni. Ty současné s čipy totiž v systému fungovat nebudou. Jejich výměna bude zadarmo. Výměna běžného průkazu bez čipu, kterému ještě neskončí platnost, za nový čipový ale přijde na 200 korun.