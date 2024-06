Elektronický občanský průkaz má v mobilu přes 430 tisíc lidí. Jiní se obávají zneužití dat i zásahu státu

Někdo to vnímá jako příjemnou změnu, další zase nedá dopustit na plastovou kartičku přímo v peněžence. Řeč je o aplikaci eDoklady, která v Česku funguje od letošního ledna. Lidem umožňuje mít občanský průkaz v digitální podobě ve svém telefonu. Společnosti ESET, která se zabývá kybernetickou bezpečností, průzkumem zjistila, že o jejím nainstalování uvažuje polovina respondentů. Praha 13:22 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronickým občanským průkazem se lze prokázat například policii v terénu při silniční kontrole | Foto: Hájek Ondřej | Zdroj: Profimedia

Do poloviny června si do svého chytrého telefonu stáhlo elektronický občanský průkaz přes 430 tisíc lidí. Počet stažení sdělila mluvčí Anna Marie Lichtenbergová z Digitální a informační agentury (DIA), která aplikaci vyvinula. Například 24letý Jakub z Mostu to udělal proto, aby s sebou nemusel nosit občanský průkaz jako plastovou kartičku.

Aplikaci eDoklady si za první měsíc stáhlo 292 tisíc lidí. O desetinásobek narostl i počet ověřovatelů Číst článek

„Dřív jsem musel do auta tahat všechny doklady, nyní je všechno digitalizované, takže můžu jít do auta jen s mobilem. Odpadá ta starost,“ říká Jakub.

A z podobných důvodů si eDoklady stáhla většina těch lidí, kteří je mají. Ukazuje to průzkum společnosti ESET z přelomu května a června, ve kterém odpovídalo tisíc respondentů. Mezi další přínosy řadili to, že se můžou rychle a snadno identifikovat. Naopak ti, kteří eDoklady nechtějí jsou nejčastěji starší 50 let.

Digitální doklady nehodlá využívat pětina lidí. Nejčastěji se bojí ztráty dat například při případném hackerském útoku.

„Jako další obavy Češi uváděli odcizení nebo ztrátu telefonu a následné zneužití dokladů. Obávají se ale i přílišného dohledu státu nad soukromím nebo nedostatečné úrovně zabezpečení dat z jeho strany. Čeští uživatelé se pak také obávají, že se telefon může vybít a nebude možné identifikaci provést nebo že vlivem nedostatku signálu může být aplikace nefunkční,“ popisuje další důvody specialistka na kybernetickou bezpečnost ze společnosti ESET Vladimíra Žáčková.

Zabezpečení telefonu i aplikace

Lidé ale můžou podle Žáčkové své telefony zabezpečit například zámkem na telefonu prostřednictvím hesla nebo otisku prstu. A mluvčí Digitální a informační agentury Lichtenbergová dodává, že takové zabezpečení má i samotná aplikace.

„Při kontrole dokladů nemusíte sdílet veškeré informace, které jsou například na plastové kartičce občanského průkazu, ale jenom ty které ověřovatel opravdu potřebuje. Aplikace je také zablokovaná proti snímkům obrazovky, takže údaje opravdu nikdo zneužít nemůže,“ vysvětluje Lichtenbergová.

Antivirus: Odstartovaly eDoklady, užitečné mají být od poloviny roku Číst článek

To se podle ní týká i státu, který k informacím nemá přístup. Data o prokazování totiž zůstávají pouze v telefonu uživatele. A v případě ztráty nebo krádeže telefonu je možné přes Portál občana aplikaci odpojit, takže se do ní nikdo nedostane.

Zatím je registrovaných 954 ověřovatelů, tedy úřadů a dalších institucí, kde je možné se elektronickým občanským průkazem prokazovat.

„V tuto chvíli eDoklady přijímají pouze ústřední správní úřady, například ministerstva, Digitální a informační agentura nebo Český statistický úřad. Zároveň se ale dobrovolně přihlásilo již několik dalších subjektů, jako jsou třeba některé obce, kraje i soudy. Od dubna je také možné se eDoklady prokázat Policii České republiky v terénu,“ uvádí příklady.

Další rozšíření pak DIA plánuje už od července. Nově by měly elektronické občanské průkazy přijímat taky všechny krajské úřady, další větší obce a jejich CZECHpointy, nebo třeba úřady práce.