Neohrnuji nos ani nad voliči extremistů, přijít ke mně bude moci každý, slibuje Hayato Okamura

Z nevolitelného místa na kandidátce voliči do sněmovny vykroužkovali Hayata Okamuru (KDU-ČSL), bratra lídra hnutí SPD Tomia Okamury. „Moc mi leží na srdci služba chudším lidem, blíže okraji společnosti a znevýhodněným. To je důležité, protože sociální demokracie se do parlamentu nedostala, tak právě křesťanští demokraté by měli být nositeli sociální citlivosti," deklaruje v Interview Plus. Praha 0:10 13. října 2021

V politice prý není důležité mít ostré lokty, Okamura se naopak hlásí k lidoveckému heslu „Klidná síla“. Podle svých slov se do sněmovny dostal díky vytrvalému prosazování svých ideálů a kontaktní kampani.

„Volby dopadly fenomenálně, byl to nejlepší možný výsledek, který mohl nastat. Pět demokratických stran má jasnou sněmovní většinu. Přes menší překážky to směřuje k ustavení demokratické koaliční vlády,“ věří Okamura.

Slibuje zlepšení politické kultury v Česku, kde prý donedávna nebylo zvykem, aby politici v případě podezření z korupce či přehmatu rezignovali.

„Vedoucí představitelé všech pěti zúčastněných stran jsou slušní lidé, kteří mají kultivovaný slovník. V čele s Petrem Fialou,“ chválí lídra koalice Spolu a předsedu ODS.

„Jaká je společnost, tak to se odráží ve volbách. Zažili jsme to několikrát třeba při přímé volbě prezidenta. Ale ti nejlepší z politiků, kteří k tomu mají zvláštní povolání nebo charisma – my věřící věříme i v povolání od Boha – mívají někdy schopnost, že dokáží pohnout i většinovým míněním,“ vysvětluje s tím, že politici mohou společnost i kultivovat a být vzorem.

Neohrnuji nos

Okamura zdůrazňuje, že vláda zde musí být pro všechny občany a léčit rozdělení společnosti. „Jsem zde pro všechny bez rozdílu. I pro toho, kdo hlasoval pro komunisty a má nějaký problém, budu otevřený ve své kanceláři,“ slibuje nový poslanec.

Věnovat se chce i voličům stran, které se nedostaly do sněmovny, včetně těch extremistických. „Já nad těmi lidmi neohrnuju nos. Když za mnou přijdou, jsem ochoten s nimi diskutovat,“ uvádí s tím, že je to i věc občanského vzdělávání.

Okamura chce také bránit dalšímu rozevírání nůžek a zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými. Vyzdvihuje také nutnost dostupného školství a rovnost šancí, aby každý talentovaný člověk měl možnost vystudovat bez ohledu na svou majetkovou situaci.

Lidovecký poslanec nevylučuje ale možnost zpoplatnění studia, musí ale existovat systém stipendií, který umožní vystudovat nadaným, jako je tomu například ve Francii.

„Náš nejmladší syn je na lyceu v Dijonu, takže dobře vím, že i mladý člověk z chudší rodiny když je nadaný, tak má tak velkou státní podporu, že může studovat. Neříkám školnému zásadně ne, ale spíše ne. Musí se to vyladit. Zase když je vše úplně zadarmo, může se stát, že lidé si toho studia přestávají vážit. Studenti i učitelé,“ uzavírá Hayato Okamura.

