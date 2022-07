ONLINE: S hašením požáru v Hřensku pomáhá i soukromý vrtulník. Přes noc se plameny nerozšířily

Čtvrtý den zasahují hasiči u požáru v Národním parku České Švýcarsko. Požár se přes noc nerozšířil, hasiči dál zasahují na ploše o velikosti 1000 hektarů. Podařilo se zajistit požární obranu evakuovaných obcí Mezná, Mezní Louka a Vysoká Lípa u Jetřichovic a požár neohrožuje ani zatím nevystěhovanou obec Janov. Domovy muselo opustit odhadem 450 lidí. Hraniční přechod v Hřensku je uzavřen. Sledujeme online Hřensko 7:09 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči s požáry bojují i z automobilových žebříků a plošin | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavní hasební práce probíhají na skalách přímo v Hřensku, kde hasiči k likvidaci ohnisek používají i automobilové žebříky. Je to na té pravé straně Kamenice směrem dolů, tam kde to bylo nejméně zasažené,“ řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Podle něj se ve středu navýší počet zasahujících hasičů. Práce komplikuje vítr, který zesiluje a přispívá k rozhořívání ohnisek.

Meznou se podařilo před ohněm zachránit, plameny zasáhly jen tři domy, popisuje reportér Smatana Číst článek

Do parku v úterý dorazil polský vrtulník, který se okamžitě zapojil do pomoci s hašením. Vrtulník ze Slovenska přistál na letišti v Ústí nad Labem a zapojí se během středečního rána. Od šesti hodin podle informací Radiožurálu s hasebními pracemi pomáhá také vrtulník od soukromé firmy.

Své domovy museli v posledních dnech kvůli rozsáhlému požáru opustit obyvatelé, chalupáři a turisté z obcí Mezná, Mezní Louka, Hřensko a Vysoká Lípa. Sám se evakuoval skautský tábor u Dolského mlýna. V součtu je to podle mluvčího asi 450 lidí.

Do Hřenska míří posily z dalších krajů. V úterý již byli na místě hasiči z Prahy, Libereckého kraje, Plzeňského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Středočeského kraje a z pondělí na úterý dorazil záchranný útvar z Hlučína a Zbiroh. Pomoci mají také hasiči z jižních Čech a z Moravskoslezského kraje přijedou hasiči se speciálními kontejnery.

Do Německa se lidé již přes Hřensko nedostanou. „Ani německá strana nikoho do České republiky nepustí,“ doplnil Rudolf. Využít lze podle mluvčího přechod na Cínovci či v Petrovicích, případně se lze do Německa dostat po dálnici. Uzavřen je také příjezd do Vysoké Lípy z Jetřichovic, do obce Janov se mohou starousedlíci dostat z Děčína. Zavřená je také cesta ze Hřenska do Mezné a Mezní Louky.