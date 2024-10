Poslanec ANO, který brojí proti kyberzákonu, jednal v Číně s vedením Huawei. ‚Byla to poznávací cesta,‘ říká

Kritik zákona o kyberbezpečnosti Marek Novák (ANO) se při nedávné cestě do Číny setkal s vedením technologické firmy Huawei. Právě na ni by mohla dopadnout nová legislativa, o kterou se vede boj ve Sněmovně. Před cestami exponovaných osob do Číny navíc varuje kontarozvědka BIS. Poslanec, kterého pozvala Čínská hospodářská komora, se brání tím, že šlo o „poznávací cestu“, na které „nevystupoval politicky“. Praha 5:00 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec hnutí ANO Marek Novák | Foto: Martin Štěrba | Zdroj: ČTK

Poslanec opozičního hnutí ANO Marek Novák se při nedávné cestě do Číny setkal s Jeffem Wangem z vedení technologického giganta Huawei.

Na čínskou firmu by přitom mohl dopadnout nový český zákon o kybernetické bezpečnosti, který Novák ostře kritizuje. Vadí mu především část zákona, která se týká prověřování dodavatelských řetězců.

Nový zákon o kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil nový zákon o kybernetické bezpečnosti, teď ho projednávají poslanci. Platit by měl od začátku roku 2025. Nahradí stávající normu o kybernetické bezpečnosti z roku 2014. Nový zákon „přenáší“ do českého právního řádu evropskou směrnici NIS2. Ta rozšíří počet institucí a firem, na které bude NÚKIB dohlížet – ze současných čtyř stovek na asi šest tisíc. Řeší také bezpečnost dodavatelských řetězců, tedy to, jaké dodavatele Česko pustí do své nejkritičtější infrastruktury. Pod tuto nejpřísnější regulaci bude spadat přibližně 180 subjektů, například telekomunikace či elektrárny. Návrh zákona kromě Hospodářské komory nebo Asociace provozovatelů mobilních sítí kritizují i někteří poslanci. Úřad podle nich získá příliš velkou moc a chybí jim jasné ekonomické dopady nové legislativy.

Pokud zákon projde v navrhované podobě, mohl by Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyškrtnout z kritické infrastruktury software a hardware rizikových dodavatelů.

Žádnou konkrétní zemi nebo firmu zákon nejmenuje, ale kyberúřad už před šesti lety varoval, že technologie čínských společností Huawei a ZTE představují bezpečnostní riziko.

Poslanec Novák přiznal, že na květnové schůzce s Jeffem Wangem, ředitelem Huawei pro vztahy s veřejností a komunikaci, přišla řeč i na kyberzákon.

„Byl jsem v Huawei, byl jsem se podívat ve výrobě. Ale to je samozřejmě nic proti ničemu. Nevím, proč by to mělo být jakkoliv škodlivé. Zmínili jsme ten problém (návrh nového kyberzákona - pozn. red.). Nicméně Huawei mi v této věci přijde spíš takový odevzdaný. Prostě říká: už si s tím něco udělejte. My hlavně chceme vědět, co s tím uděláte. Ale že by přesvědčovali… Ano, pozastavili se nad tím, že moc nechápou proč, ale to bylo tak všechno, dále jsme to nekomentovali,“ popsal Radiožurnálu poslanec obsah schůzky.

Mise panda

Novák teď chystá k zákonu pozměňovací návrhy. Sedí také v poslaneckém Hospodářském výboru a předsedá podvýboru pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku, které mají dát k nové legislativě stanovisko.

Ani v tomto kontextu ale svou výpravu do Číny problematicky nevnímá. „Jedna z mých misí, teda srdečních, byla dostat pandu velkou do České republiky. (...) Jel jsem na své náklady, tak jsme nevystupovali vůbec politicky,“ říká s tím, že ho na návštěvu pozvala Čínská hospodářské komora.

„Nemám problém o tom mluvit, nemám problém mluvit o tom, s kým jsem jednal, o čem jsem jednal. Ale bylo to spíše poznávací,“ doplňuje opoziční poslanec.

Žádný mandát k jednání o kyberzákonu, ani o pandě velké neměl, nešlo totiž o oficiální poslaneckou cestu, jak Radiožurnálu potvrdila mluvčí Poslanecké sněmovny Martina Lustigová: „Sněmovna tuto cestu nezařizovala a nehradila.“

Fotografie z cesty. Uprostřed bývalý maďarský europoslanec István Ujhelyi, vedle něj český poslanec Marek Novák (ANO), vpravo na kraji jeho asistent Pavel Martiník | Foto: Facebook HiSEAS

„My nikomu neurčujeme, s kým se může na soukromé cestě potkat, stejně tak nikoho nelustrujeme. Jeho setkání s vedením Huawei nepovažuji ale za šťastné, i proto, že v současné době probíhá diskuse o podobě kybernetického zákona,“ napsal Radiožurnálu první místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

Podle předsedy sněmovního Výboru pro bezpečnost Pavla Žáčka (ODS) se tím Novák „ocitá zcela mimo rámec bezpečnostní politiky ČR“ a doplnil v SMS pro Radiožurnál, že věří, že Novák „jako potenciálně podjatý nejenomže nebude navrhovat u zákona o kyberbezpečnosti žádný pozměňovací návrh, ale ideálně by nemusel ani hlasovat o této důležité legislativní normě vůbec“.

BIS varuje

Informace o jednání s Huawei zveřejnil na sociální sítí LinkedIn poslancův asistent a spolumajitel advokátní kanceláře Pavel Martiník, který Nováka společně ještě s podnikatelem Milošem Vojtíškem do Číny doprovázel a cestu zařizoval.

Radiožurnálu Martiník řekl, že tam byl jako podnikatel, a jednání v Huawei popisuje na LinkedInu jako „jeden z klíčových momentů pracovní cesty“ a „vynikající příležitost k výměně názorů a navázání nových profesních kontaktů“.

Že by se politici, akademici a jinak významné osobnosti měli mít na pozoru před pozvánkami z Číny, varuje česká kontrarozvědka BIS: „Oficiální pozvání k návštěvě Čína tradičně využívá k vytváření kontaktní sítě osob, které se cítí být zavázány a v budoucnu mohou být nakloněny podpoře čínských zájmů v Česku,“ píše například ve své poslední výroční zprávě BIS.

Informaci o setkání s viceprezidentem Huawei zveřejnil na sociální sítí LinkedIn asistent poslance Nováka Pavel Martiník | Foto: LinkedIn Pavla Martiníka

„Pozvání cílí na bývalé i stávající politiky, zástupce státní správy i samosprávy, významné akademiky i významné podnikatele. Tyto výjezdy jsou rizikové nejen s ohledem na nebezpečí oslovení čínskými zpravodajskými službami či využití návštěvy k propagandistickým účelům, ale také kvůli vzniku závazku za čínskou pohostinnost, který může být čínskou stranou v budoucnu využit,“ uvádí BIS.

Přímo k firmě Huawei se minulý týden vyjádřil ředitel BIS Michal Koudelka, který na konferenci v Poslanecké sněmovně řekl, že zařízení Huawei stále představují riziko.

„Kdyby došlo ke konfliktu, kde budeme stát na straně svobodného světa, na straně NATO, budeme v takovém případě v podobné závislosti na těchto technologiích, jako jsme byli v případě Ruska na plynu,“ popsal Koudelka.

Osmidenní výpravu, při které Novák s Martiníkem navštívili čínská města Šen-čen, Čcheng-tu, Kuej-jang a Šanghaj, měla na starost čínská pobočka cestovní agentury HiSEAS.

Ta o ní na svém facebooku píše, že „delegaci“ vedl dnes již bývalý maďarský europoslanec István Ujhelyi. Jeho pomoc při organizaci zmiňují i Novák s Martiníkem.

Ujhelyi Čínu navštěvuje často a stojí mimo jiné za založením Konfuciova institutu v maďarském městě Segedín. Na dotaz Radiožurnálu, proč si vybral zrovna českého poslance Nováka, napsal: „(...) Nebyl jsem to já, kdo navázal kontakt s českým zástupcem, a byli jsme v jedné místnosti jen půl dne, takže nemám žádné další informace o jeho cestě.“

Novák i Martiník tvrdí, že si všechny náklady cesty hradili sami. „Skutečně nemám pocit, že by tam k nějakému zavázání mohlo dojít,“ řekl Martiník a také poskytl Radiožurnálu faktury, které potvrzují, že každý zaplatili za letenky 111 tisíc korun.

S cestovkou HiSEAS komunikovala Martiníkova advokátní kancelář a zaplatila jí za ubytování a dopravu po Číně v přepočtu 40 tisíc korun za tři lidi, tedy necelých 14 tisíc korun za jednoho.

Radiožurnál kontaktoval také společnost Huawei, na zaslané dotazy ale nereagovala.

Problémová konference Před dvěma lety Novák chtěl jakožto předseda zmiňovaného podvýboru uspořádat v Poslanecké sněmovně seminář k tehdy chystanému novému kyberzákonu, konkrétně na téma bezpečnosti mobilních sítí. Akci odsunul po kritice tehdejšího ředitele NÚKIB Karla Řehky, kterému vadilo, že tam měli vystupovat téměř samí odpůrci zákona. Případ popsal zpravodajský web Aktuálně.cz.



Mezi panelisty tehdy chyběli zástupci tajných služeb, kteří na rizika čínské a ruské kyberšpionáže a kyberútoků dlouhodobě upozorňují, a naopak byl mezi pozvanými třeba Šimon Toman z advokátní kanceláře Chrenek, Toman a Kotrba, mezi jejíž klienty patří i firma Huawei.