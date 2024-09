Pro Jeseník bývá kritická řeka Bělá. Kvůli povodňové výstraze zasedne komise, říká starostka

Meteorologové varují před silnými srážkami a od pátku hrozícími povodněmi. Předpověď počasí přirovnávají k situacím v letech 1997 a 2002. Jednou z nejvíc zasažených obcí při povodních z roku 1997 byl i Jeseník. A také tentokrát odborníci v této oblasti očekávají největší objem srážek. „Hasiči už kontrolují toky a chystají na riziková místa pytle s pískem,“ říká pro Radiožurnál o přípravách starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (TOP 09). Rozhovor Jeseník 20:39 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jesenicko se připravuje na možné nadcházející povodně (ilustrační foto) | Foto: Artur Janoušek | Zdroj: Český rozhlas

Máte například ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu anebo z jiných zdrojů informace, jak by blížící se srážky mohly zasáhnout vaše město?

Víme, že máme podle předpovědí očekávat vydatné až extrémní srážky. Proto jsem já, jako starostka města Jeseník, svolala povodňovou komisi na středeční večer na 19. hodinu. Sejdeme se tady na radnici a budeme vyhodnocovat znovu situaci, ale také si rozdávat velmi důležité úkoly tak, abychom byli na příchod těchto srážek, co nejlépe připravení.

A tušíte už, jaké úkoly by mohl kdo plnit?

Určitě to bude už od středy městská policie a dobrovolní hasiči, kteří by měli vytvořit hlídky a kontrolovat vodní toky. Ale také je už teď musejí projít, jestli někde není překážka, která by bránila hladkému průběhu.

Víme, že Hasičský záchranný sbor Jeseník si už odebral z technických služeb asi přes sedm tun písku a už ho pytlují do dvoukomorových pytlů. Postupně je budou rozvážet na ohrožená území.

Na komisi přijdou také zástupci Lesů ČR a povodí, takže se sejdeme všichni, kteří k tomu mají co říct, abychom tu situaci opravdu co nejlépe zvládli. Také všem starostům našeho regionu došlo doporučení k vydatným výstrahám o hrozbě povodní a ti mají informovat své obyvatele o vzniku možnosti povodní. Ale mají také zajistit místa pro evakuaci osob a například i vytvořit místa pro nouzové ubytování.

Kolik je obcí, se kterými postup koordinujete?

Poslali jsme to úplně na všechny obce. Samozřejmě více se to bude týkat těch, které mají vodní toky na svém území a v posledních letech tam vznikaly lokální povodně, ale myslím si, že připraveny by měly být všechny obce, protože si navzájem musíme pomáhat.

Krizová místa

A kde jsou v Jeseníku a okolí takové kritické body, které by mohly být velkou vodou zasaženy podle zkušenosti z roku 1997?

V roce 1997 to byly Bělá, Jeseník, Česká Ves, Filipová, hlavně tok řeky Bělé. Ale teď při přívalových nebo bleskových povodní je to i oblast kolem Vidnavy, Vidnávky, Velké Kraše, takže těch obcí na Jesenicku je poměrně hodně.

Jak jste na to nachystaní jako obec a její okolí? Bylo u vás vybudovaná nějaká opatření proti velké vodě?

K nám velká voda dotekla vždycky přes Bělou. Vím, že zrovna tam i v těchto dnech probíhá zase úprava toků. A i v minulých letech po povodni v roce 1997 se hodně toků upravilo. Věříme, že to přinese úlevu, aby to nedopadlo jako tenkrát.

Máte příklady, jak se toky upravovaly?

Například v Bělé se jednalo o vyztužení toku tak, aby se narovnával a voda protekla rychleji.



Jakou formou komunikujete a budete komunikovat situaci s občany?

To je pro nás další velký úkol, aby občané měli pořád nejnovější zprávy. Takže za nás v Jeseníku je to mobilní rozhlas, facebookové stránky, instagram, webové stránky. Komunikujeme také pomocí telefonu a tam už to všechno teď běží a zjišťují se kontakty, jestli je všechno v pořádku, aby byla komunikace bez problémů.

A k čemu všemu občany vyzýváte? Třeba ministr vnitra Vít Rakušan doporučil, aby si lidé nabyli mobily, powerbanky, nachystali si evakuační zavazadlo. Jedná se o něco v tomto smyslu?

Budeme aplikovat asi vše, co radí pan ministr. Ale ještě zítra zasedne povodňová komise Olomouckého kraje, takže i její doporučení budeme dále předávat občanům.

Myslím, že to musí být opravdu koordinace všech možných složek tak, abychom naše občany ochránili co nejvíce. A samozřejmě to, co jste jmenoval, to nabití mobilů a připravení si věci na možnou evakuaci, tak na to budou občané určitě upozorňováni a budou k tomu vyzývaní. Věřím, že všechno připravíme co nejlépe, ale zároveň věřím, že spád srážek nebude třeba tak silný.

Máte kam evakuovat lidi v případě nouze?

Určitě, máme naše povodňové plány a vyznačená místa v Olomouckém kraji, kterých je hodně. Bude to pořád v součinnosti s Olomouckým krajem.