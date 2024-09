Zřícený most v Drážďanech by mohl být rizikem. Pokud přijdou povodně, stane se z něj hráz

Zřícený most v Drážďanech by mohl představovat riziko kvůli očekávaným vydatným srážkám. Podle německých meteorologů bude v příštích dnech silně pršet v Čechách, v neděli či v pondělí by se tak mohla v saské metropoli výrazně zvýšit hladina Labe. Drážďanští hasiči ve středu uvedli, že jsou na případné povodně v centru města připraveni, informovala agentura DPA.

Drážďany 15:42 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít