Sněmovna podpořila ‚koronavirový‘ balíček. Pozastavila EET a odpustila podnikatelům část záloh

Elektronická evidence tržeb se pozastaví na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nebude muset evidovat své tržby a úřady tuto povinnost nebudou kontrolovat. Stát také zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Vládní návrhy v úterý ve stavu legislativní nouze schválila sněmovna. Zákon musí ještě schválit Senát. Praha 21:04 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Okolí Poslanecké sněmovny prohledávají pyrotechnici | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Sněmovna předlohu o pozastavení EET, která patří do balíčku souvisejícího s koronavirem, přijala v podobě, v jaké ji předložila vláda. Poslanci neschválili ani jeden pozměňovací návrh. Pro zákon hlasovalo 96 z 98 přítomných poslanců.

Maláčová: Situaci českých rodin sleduji. V případě nouze navrhnu navýšení ošetřovného na 80 procent Číst článek

Vláda uvádí, že s ohledem na opatření související s bojem proti koronaviru nelze zcela zajistit, že všichni podnikatelé spadající pod EET budou mít dostatečnou podporu, ať již technickou, nebo administrativní. Důvodem je snaha o minimalizaci fyzických návštěv finančních úřadů, což je nezbytné pro plnění jejich evidenčních povinností.

Ministerstvu financí jde o to, aby omezilo návštěvy finančních úřadů poplatníky, kteří si tam kvůli třetí a čtvrté fázi EET musí dojít vyzvednout účtenky nebo autentizační údaje, popsala před poslanci ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Upozornila, že navíc nastává doba, kdy většina poplatníků z první i druhé fáze musí vyměnit své dosavadní certifikáty a získat nové autentizace. Ministerstvo proto chce, aby si pro ně nemuseli chodit.

Řada opozičních poslanců v úterý chtěla navrhovanou tříměsíční lhůtu prodloužit, a tím i odložit závěrečnou fázi EET. Ta spočívá v rozšíření evidence na všechny zbývající obory ekonomiky. „Lhůta tří měsíců je krátká a neodpovídá vážnosti situace,“ řekla Věra Kovářová (STAN). Podle Jana Hrnčíře (SPD) neznamená odklad o tři měsíce vůbec nic.

Odpuštění části záloh

Stát zřejmě odpustí drobným podnikatelům minimální měsíční zálohy na sociální pojištění za půl roku od března do srpna. Zálohy nebudou muset hradit v tomto období vůbec, byť by byly vyšší. Odvody doplatí až při ročním zúčtování. Opoziční ODS neprosadila rozšíření úlevy tak, aby platila až do prosince.

Termín přijímacích zkoušek a maturit se posouvá, schválila sněmovna Číst článek

Základní minimální měsíční záloha činí 2544 korun. Hradí ji lidé, kteří vykonávají drobné podnikání jako hlavní činnost. Pro vedlejší činnost činí minimální záloha 1018 korun za měsíc. Opatření má pomoci živnostníkům překonat propad příjmů způsobený vládními opatřeními proti současné koronavirové epidemii.

Pokud drobní podnikatelé zálohu na důchodové pojištění za některý z měsíců od března do srpna zaplatí, použije se na splatné závazky a na zálohy za další měsíce. Půlroční neplacení pojistného se záporně neodrazí v důchodech živnostníků. Období šesti měsíců se zahrne k takzvaným vyloučeným dobám, k nimž obvykle patří třeba doba nemoci.