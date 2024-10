Kumulace funkcí je střet zájmů, míní politolog Pink. ‚Dvě stačí,‘ navrhuje expert Mlejnek

Přibližně polovina členů Poslanecké sněmovny i Senátu kandidovala v letošních krajských volbách. A řada z nich získala funkce v krajských zastupitelstvech i radách. „Být současně starostou malé obce a poslancem není systémově dobré,“ kritizuje praxi ve vysílání Českého rozhlasu Plus politolog Michal Pink. „Zájmy obcí a České republiky mohou být přece v souladu,“ namítá v pořadu Pro a proti politolog Josef Mlejnek. Pro a proti Praha 7:47 8. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanecká sněmovna | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak vnímáte, pokud politik zastává více funkcí na různých úrovních?

Josef Mlejnek: Pokud to nepřeroste určitou mez, tak to může být i pozitivní. Část z těchto politiků se hájí tak, že pro dobrou správu věcí veřejných na úrovni města nebo kraje je výhodné být v Praze a mít tam nějakou funkci, protože to otevírá dveře.

Struktura vládnutí v České republice, někdy označovaná jako víceúrovňové vládnutí, je taková, že ani větší investici na kraji nikdy neprosazuje ten kraj jenom sám. K tomu je nutná koordinace s vládou, s ministerstvem, popřípadě s Evropskou unií, anebo zase s jinými městy.

Pro dojednání takových záležitostí je na tom lépe člověk, který má kontakty v Praze, než ten, který je nemá.

Michal Pink: Česká republika je evropský unikát, kde není žádným způsobem výrazně omezeno kumulování funkcí. Když se podíváme na ustavující zasedání zastupitelstva, tak zastupitel v tu chvíli má za úkol hájit zájmy obce, a to také slibuje.

A když se podíváme na ustavující zasedání krajského zastupitelstva nebo Parlamentu, tak má hájit zájmy toho konkrétního celku.

Ve chvíli, kdy jsem starostou malé obce a současně poslancem, to systémově není dobré. Jsem tak trochu ve střetu zájmů.

Pane Mlejnku, může starosta kvalitně zastávat zájmy všech občanů coby jejich zastupitel v Poslanecké sněmovně?

Mlejnek: Myslím, že v konkrétních případech tam může dojít ke střetu zájmů. Ale nemyslím si, že to nastává obecně. Protože zájmy nějaké obce a zájmy celé České republiky nemusí být nutně v rozporu a někdy mohou být v souladu.

Jak to vnímáte v celoevropském kontextu? Není Česká republika unikátní tím, že nemá ani zákaz kumulace funkcí jako normu, ale ani to nevadí z hlediska politické kultury a společenských požadavků?

Mlejnek: Určitě by bylo vhodnější mít pro to zákonnou úpravu. Nesázel bych na to, že v případě České republiky se jako v Británii ustanoví nějaké nepsané společenské nebo společensko-politické zvyklosti.

Spíš to směřuje k tomu, že kumulace funkcí je nezdravá. Přinejlepším bych dovedl akceptovat jednu regionální funkci a jednu celostátní.

A určitě by bylo dobré, kdyby to stanovovala nějaká zákonná norma. Samozřejmě že ta možnost kumulovat funkce může vytvářet i politické, obchodní a mafiánské vazby.

Politik, nebo lobbista?

Pane Pinku, není to, že pokud kraj nebo obec povede osoba, která už je zkušená z celostátní politiky, záruka, že to profesně zvládne? A že bude moci dosáhnout konkrétních výsledků?

Pink: Ano, je velice dobré, pokud zkušený politik, který má empiricky hmatatelné výsledky na jiné úrovni, se posune na pozici starosty, třeba okresního města.

Ale je potřeba se podívat na to, že celostátní politik se nemůže, a třeba v anglosaském světě je to opravdu vnímáno velice negativně, chovat jako lobbista, který po finanční stránce prosazuje tu svoji obci na úkor ostatních. Víme, že se to v české politice děje.

Mlejnek: Pan Pink nadhodil velmi důležitou věc, a to je otázka politické kultury. V Británii je to zavedené a i společnost to tak vnímá.

U nás je to v tuto chvíli tak, že politika lidé vnímají jako lobbistu v regionu nebo kraji. A o senátorech se běžně říká, že jsou to lokální ombudsmani, kteří v Praze hájí zájmy obyvatel svého senátního obvodu.