střet zájmů

21. 9. 2016 | dp |Zprávy z domova

Známí novináři ve vysílání Českého rozhlasu Plus rozebírali novelu zákona o střetu zájmů přezdívanou „lex Babiš“. Podle komentátora Jindřicha Šídla strany, které pro změnu zvedly ruce, udělaly první krok pro příští povolební vyjednávání. Jiří Leschtina zase tvrdí, že zákon není asi tak bezzubý, jak ho někteří kritici označují. Komentátor Petr Honzejk píše, že návrh Babišovi příliš neublíží, je to více méně prázdný marketing. David Klimeš tvrdí, že se kvůli novele zapomíná na to podstatné, co zákon obsahuje. Nikde v Evropě navíc vlastnictví médií podobně neřeší.