Rozhodnutí Ústavního soudu o lex Babiš II bude mít dopad na fungování celé Sněmovny, míní Michálek

Ústavní soud zrušil lex Babiš II. A byl to poslanec Jakub Michálek z Pirátů, který změnu ve Sněmovně na poslední chvíli přilepil k jinému zákonu. Může mít rozhodnutí vliv na chod dolní komory? „Nález Ústavního soudu bude mít dopady podle mě do fungování celé Poslanecké sněmovny," říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Michálek. Změnu zákona o střetu zájmů chce v Parlamentu prosadit znovu. Není ale jisté, zda to před volbami stihne. Rozhovor Praha 14:02 10. prosince 2024

Považujete nález Ústavního soudu za prohru? Kvůli vadě v legislativním procesu soud zrušil takzvaný lex Babiš II.

Reagovali jsme na obstrukce a udělali jsme maximum, co jsme v dané situaci mohli, abychom je překonali. Kdyby to šlo, tak schválíme ten původní návrh zákona, který dodnes leží v Poslanecké sněmovně. A o to se budeme teď snažit.

Ale v dané situaci, kdy byly obstrukce téměř u všech schůzí a nebyl prostor pro to projednávat zákony, tak se domnívám, že jiná cesta úplně možná nebyla.

A považujete to tedy za prohru, když to Ústavní soud shodil?

Beru to tak, že je to rozhodnutí Ústavního soudu, které respektuji. Soustředím se teď na to, abychom zabránili oligarchizaci v České republice. To jsme slíbili voličům a dostali jsme s tím 850 tisíc hlasů, že nedopustíme, aby politici mohli vlastnit média a současně pobírat veřejné zakázky nebo dotace do svých firem, na které není nárok. To je věc, kterou určitě chceme splnit, a budeme se znovu snažit o to, aby tento zákon byl schválen tak, jak jsme ho předložili už v roce 2021.

Říkal jste, že tehdy jste udělali maximum možného, abyste překonali obstrukce. Vnímáte i teď, že bylo správné a oprávněné, že jste použil taktiku a připojil k novele pár minut před koncem druhého čtení onen návrh ohledně lex Babiš II?

Každý poslanec může během druhého čtení navrhnout svůj pozměňovací návrh, kdy to uzná za vhodné. Kdybychom měli k dispozici návod od Ústavního soudu, jak si přeje, abychom postupovali, tak podle něho postupuje.

Rozhodnutí Ústavního soudu ale bylo založeno na tom, že se domnívá, že předložený návrh nemá dostatečně úzký vztah k tomu původnímu návrhu. A to je subjektivní hodnocení, které může každý vidět jinak. A já se domnívám, že z naší strany, když jsme navrhli rozšířit kompetence úřadu, který kontroluje politické strany, aby kontroloval i střet zájmu, tak to byla úvaha, která byla logická.

„Rozhodnutí Ústavního soudu zrušit pirátský přílepek není jen vítězstvím nás jako opozičních poslanců, ale především transparentnosti legislativního procesu v České republice, kam zkrátka překvapení na poslední chvíli nepatří. “ Alena Schillerová (šéfka poslaneckého klubu ANO)

Doporučil byste tedy používat tuto taktiku dál? Že takto návrh na poslední chvíli přilepíte k jinému zákonu?

Takových návrhů jsou v Poslanecké sněmovně desítky. Myslím, že je potřeba, abychom si sedli na úrovni vedení Poslanecké sněmovny a vyjasnili si, jak s nimi dál budeme postupovat. Jsou to důležité změny, které jsou tímto způsobem navrženy. Fungovalo to tak zcela standardně mnoho a mnoho let, například zákon o e-legislativě nebo odklad digitalizace o dva roky.

Nález Ústavního soudu, pokud nebude postupovat selektivně, ale měl by tímto způsobem postupovat proti všem stejným pozměňovacím návrhům, bude mít dopady podle mě do fungování celé Poslanecké sněmovny.

Zmínil jste, že bude potřeba to řešit na úrovni vedení Sněmovny. Budete to iniciovat?

Na grémiu Poslanecké sněmovny se scházíme pravidelně a já tam tuto otázku otevřu. Současně považuji za daleko důležitější, abychom dotáhli věci, které jsme slíbili. To znamená, že když teď Ústavní soud zrušil náš návrh kvůli tomu, že jsme měli postupovat jiným způsobem, tak budeme znovu navrhovat, aby byl projednán návrh zákona, který jsme předložili v roce 2021 a který zpřísňuje podmínky pro střet zájmů.

„Myslíme si, že je důležité, aby ten, kdo rozhoduje o pravidlech pro jiné, sám dodržoval při rozhodování pravidla.“ David Uhlíř (soudce zpravodaj Ústavního soudu)

Myslíte, že tento návrh projde? Máte pro něj dostatečnou politickou podporu a stihne se to ještě před volbami?

Těžko říct. Vynasnažíme se na maximum. Za nás za Piráty dlouhodobě platí, že neděláme deagrofertizaci a boj proti oligarchům jen na papíře, ale děláme ho hlavně v reálu tak, aby peníze, které musí lidé platit navíc za drahé potraviny, energie a bydlení, nekončily u vykuků, ale abychom měli fungující tržní hospodářství, demokracii a nemuseli se bát, že se tady vývoj zvrtne směr Maďarsko.

Ještě poslední věc. Co říkáte na to, že rozhodnutí Ústavního soudu bylo poměrně těsné? Devět soudců bylo pro, ale šest proti.

To nedovedu hodnotit a asi mi to ani nepřísluší.

Pozměňovací návrh představoval neústavní přílepek. Ústavní soud proto vyhověl návrhu opozičních poslanců na zrušení části zákona.



Ústavní soud rozhodl o lex Babiš II, tedy novele zpřísňující zejména pravidla pro vlastnictví médií u politiků a přijímání dotací u členů vlády… pic.twitter.com/ytVGGlNwwI — Ústavní soud (@usoud_official) December 10, 2024