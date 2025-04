Lidé už se nedostanou přes Benešův most v Ústí nad Labem. Kvůli rekonstrukci bude na dva roky zavřený

V Ústí nad Labem začala dlouho očekávaná uzavírka Benešova mostu. Důležitou spojnici mezi centrem města a Střekovem nechává kraj opravit. Práce mají kompletně skončit zhruba za dva roky. Změny čekají i řidiče jedoucí přes sousední Mariánský most. Zprávu přináší Český rozhlas Sever. Ústí nad Labem 11:12 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústí nad Labem, Benešův most | Foto: Petra Vališová | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Dopravě bude mezitím sloužit jen Mariánský most. Autobusy, záchranka nebo hasiči mají kvůli tomu zařízení, které jim má uvolnit cestu městem.

Lidé už se nedostanou přes Benešův most v Ústí nad Labem. Kvůli rekonstrukci bude na zhruba dva roky zavřený

Současně s tím nechává Ústí postavit i nové záchytné parkoviště přímo na Střekově. To má podle primátora Petra Nedvědického z hnutí ANO zlepšit cestu mezi centrem a Střekovem – lidé totiž pak mohou k cestě do města využít provizorní lávku přes Labe.

Uzavírka Benešova mostu přinesla i úpravy veřejné dopravy. Třeba linky MHD mezi Střekovem a centrem krajského města budou během všedních dnů rozdělené, aby se podle náměstka ředitelky Dopravního podniku Romana Pospíšila nepřenášelo případné zpoždění.

„V rozmezí cca od 6.00 do 18.00 se rozdělí linky jedoucí ze Střekova do centra tak, aby se zachoval plynulý provoz na straně za Labem a střekovské linky aby převážely cestující jen do centra,“ vysvětlil Pospíšil.

Pozor i na Mariánský most

Připravené jsou i speciální autobusové linky, které dovezou lidi ze Střekova do Krásného Března a také po Střekově k nádraží a dál k cestě přes Labe vlakem na západní nádraží.

Pozorní musí být také řidiči. Ti se přes Mariánský most dostanou – pro cestu do centra ale musí až na křižovatku pod Větruší.

„Pokud pojedu jako řidič ze Střekova, přejedu normálně Mariánský most, sjedu z něj směrem k Benešovu mostu a pojedu dál na křižovatku pod Větruší. Je to proto, aby se auta na sjezdu z Mariánského mostu nemotala,“ potvrdil vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Zcela vyloučená pak bude z úseku od Větruše po Mariánský most nákladní tranzitní doprava, která musí využít objížďku přes Jílové u Děčína.