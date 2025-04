Praha hledá jméno pro nový most. Místopisci chtějí Dvorecký, náměstek Hřib Anežčin

„Dlouhodobě podporuji, aby nový most nesl jméno po významné ženě, protože názvosloví veřejných prostor v Praze je z hlediska vyváženého zastoupení žen a mužů stále výrazně disproporční,“ uvedl Hřib. Návrh pojmenování po Anežce České uvítal. „Tuto volbu považuji za důstojnou, symbolickou a politicky neutrální, která by mohla vhodně reprezentovat charakter nové pražské dominanty. Ve hře aktuálně zůstávají dvě možnosti, Dvorecký most a most Anežky České, a budu navrhovat, aby o nich mohli občané rozhodnout prostřednictvím internetového hlasování na Portálu Pražana,“ doplnil Hřib.

Do portálu se může přihlásit každý pomocí osobních identifikačních údajů nebo například prostřednictvím bankovní identity. O vyhlášení ankety by však musela rozhodnout městská rada. Pokud s ním nebude souhlasit, zůstane rozhodnutí na radních.

Místopisná komise, která dva názvy vybrala, je složena z politiků, ze zaměstnanců úřadu a osob nominovaných politickými stranami. Při projednávání padaly obavy, zda se název pojmenovaný po osobnosti vžije, protože most je už nyní znám jako Dvorecký. Někteří členové komise se snažili prosadit název spojený s druhým břehem Vltavy, tedy Zlíchovský most. Zazněly i obavy, zda pojmenování po Anežce České nebude vnímáno jako katolický triumfalismus. Předseda komise Albert Kubišta (TOP 09) připomněl, že svatořečení Anežky České z roku 1989 je chápáno jako předstupeň pozitivních politických změn.

Komise nakonec přijala usnesení, v němž radním doporučila použít místopisný název Dvorecký most. Pokud by se rozhodla pro pojmenování podle osobnosti, doporučila název most Anežky České. Pro usnesení hlasovalo 12 členů, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel.

Stavba Dvoreckého mostu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Anežka Česká (1211 - 1282) byla nejmladší dcerou českého krále Přemysla Otakara I. Mohla se stát manželkou několika významných evropských státníků, místo toho zvolila dobrovolnou chudobu a péči o potřebné. Založila nemocnici a útulek pro chudé a rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Anežka proslula milosrdenstvím, její současníci ji pro její dobrotu označovali za svatou. Svatořečení se však dočkala až více než 700 let po své smrti, v listopadu 1989.

Most mezi Prahou 4 a 5 by měl být dokončen v příštím roce, stavba nabrala zpoždění kvůli geologickým podmínkám. Plánovaná cena zhruba 1,1 miliardy korun se zvýší asi o deset procent. Sloužit by měl chodcům, cyklistům a MHD, s provozem aut se nepočítá.