Vztahy mezi Českem a USA budou i nadále pozitivní. Jsme dobří spojenci, myslí si Lipavský

Jak jste přijal zprávu o příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás?

Je to dobrá zpráva. Je to důležitá zpráva a je to potvrzení toho, že ty dohody, o kterých jsme slyšeli ve čtvrtek a v pátek, že byly dojednány, skutečně platí. Určité dohody příměří tady byly mnohokrát, ale nikdy to nedošlo tak daleko, aby skutečně proběhlo nějaké propuštění zajatých rukojmích.

Zároveň teď víme, že jsou představy o tom, že by měly být nějaké další fáze toho mírového jednání, tak já věřím, že se k tomu bude situace posouvat.

Zapojí se nějak Česká republika do poválečné obnovy Pásma Gazy? Když tedy vezmeme v potaz, že je jeho velká část zničená, zemřely desítky tisíc lidí…

Česko se dlouhodobě podílí na humanitární pomoci, která proudila i do Pásma Gazy. Uvidíme, jaký bude stav těch jednání, kdo bude Gazu skutečně ovládat. Tohle jsou otázky, na které v tuto chvíli nemáme odpověď. To znamená, že jiná než humanitární pomoc tam momentálně ani neproudí.

Příměří začalo platit den před nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu. Jaké očekáváte vztahy mezi Českem a Spojenými státy?

Já očekávám, že ty vztahy budou i nadále pozitivní, že se i nadále budou rozvíjet tak dobře jako v posledních letech. Není to jenom o těch velkých věcech, jako jsou třeba stíhačky F-35 nebo některé významné investice českých soukromých subjektů ve Spojených státech.

Myslím si, že dnešní velmi turbulentní bezpečnostní situace ukazuje, že jsme dobrým spojencem a ve Spojených státech na to slyší.

‚Příležitost se určitě naskytne‘

Vy sám se do Spojených států v nejbližší době chystáte. O čem a s kým tam budete jednat?

Je to tak. Budu tam vystupovat na jedné z konferencí a uvidíme, jaké další schůzky se podaří domluvit na okraji těchto jednání. Vzhledem k tomu, že nová administrativa nastoupí příští týden, tak uvidíme, jak budeme úspěšní při domlouvání těch jednotlivých schůzek na nejvyšší úrovni. Příležitost se ale určitě naskytne a vyzkoušíme to.

Pojďme ještě k dění na Slovensku. Tamní premiér Robert Fico večer zkritizoval opozici za cestu na Ukrajinu, největší slovenskou opoziční stranu obvinil z přípravy puče. Jak tyto výroky vnímáte?

Já se přiznám, že podle mých informací žádná příprava puče na Slovensku neprobíhá. To jsou informace, které mám já, takže to vnímám spíše jako nějakou politickou invektivu, kterou si musí Slovensko vyřešit v rámci své domácí politiky.

Přesto se na Slovensku ještě zdržíme. Fico taky pohrozil vetováním finanční pomoci Ukrajině ze strany Evropské unie. Jak velký problém by to pro sedmadvacítku byl?

To už by zasáhlo společnou bezpečnostní a zahraniční politiku, kterou domlouváme s Unií v Bruselu. Já jsem ani na pracovní úrovni toto zatím nezaznamenal stejně jako ty výhružky třeba s elektrickou energií.

Samozřejmě, znervózňuje mě to v tom smyslu, že abychom dokázali úspěšně zadržovat Rusko, tak potřebujeme, aby se Ukrajina nezhroutila a všechny problémy od migrace a jiných se nepřevalily k nám.

V posledních dnech se navíc na Slovensku spustila diskuze o možném vystoupení země z Evropské unie. Jak vážně podobné výroky vnímáte?

Jedna věc je domácí slovenská politika, která se tomu věnuje. Slovensko je samozřejmě suverénní samostatná země, takže se musí rozhodnout, kam patří. Já vnímám to, že ty hlasy jsou zatím velmi ojedinělé a že je to opět nějaká snaha o rozvíření diskuze, než že by se skutečně Slovensko vydalo touto cestou.

Slovenského ministra zahraničí Juraje Blanára jste pozval do Prahy. Už víte, kdy přijede? O čem spolu budete mluvit?

Pana ministra jsem pozval do Prahy. Budeme mluvit úplně o všem, protože si neklademe nějaké podmínky nebo limity toho, o čem se můžeme bavit, tak se bavíme o věcech, kde je ta shoda menší nebo není žádná.

Bavíme se ale i o ryze praktických záležitostech česko-slovenských vztahů, které jsou poměrně intenzivní, což je dáno jejich charakterem a společnou historií, provázaností, ať už třeba mezilidskou či byznysovou. Myslím, že je ten dialog na úrovni ministrů zahraničí potřeba vést. Datum oznámíme, až se na tom společně domluvíme. To je technikálie.