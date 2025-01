Izraelci ví, že vítězství nad Hamásem není možné. Trump chce dohodu před inaugurací, říká novinářka

Izrael a teroristické hnutí Hamás jsou nejblíž dohodě i příměří v Pásmu Gazy od začátku vyjednávání. V první fázi by mělo dojít k propuštění 33 rukojmích, především žen a mužů nad 55 let a ve špatném zdravotním stavu, ale také dvou malých dětí. Jak ale upozorňuje v Interview Plus novinářka Nataša Dudinská, není jasné, kolik ze zadržovaných rukojmí je ještě na živu. Podle odhadů izraelských úřadů by to měla být asi polovina z celkem 98 osob. Interview Plus Tel Aviv 21:41 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Netanjahu si prý od Trumpa sliboval, že mu bude nakloněný a bude si moci dělat, co chce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Výměnou za propuštění těchto lidí by se izraelská armáda měla stáhnout z části Gazy a umožnit obyvatelům pohyb z jihu na severu. Následně by se mělo jednat o trvalém příměří, propuštění zbývajících rukojmí a úplném stažení Izraelců.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nataša Dudinská, novinářka dlouhodobě sledující dění v Izraeli

Stále také není dohodnuto, kolik palestinských vězňů bude recipročně propuštěno z izraelských věznic.

„Izrael by nejraději propustil jen ty nejméně nebezpečné, kteří nemají krev na rukou, ale to téměř není možné. Hamás se dožaduje nejdůležitějších vůdců, například Marwána Barghútího, který je ve vězení už 20 let za terorismus, ale pro Palestince je to někdo jako Nelson Mandela,“ přibližuje pro Český rozhlas Plus.

Dudinská zároveň zdůrazňuje, že dohoda stále může padnout, jak se již od loňského listopadu několikrát stalo. „Podle kritiků proto, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nechtěl dohodu a ukončit válku, protože to odmítají jeho krajně pravicoví koaliční partneři a on se chce udržet u moci,“ uvádí.

‚Dohoda je nejblíže za poslední měsíce.‘ Jednání o míru v Gaze jsou v závěrečné fázi Číst článek

Dohodu o návratu rukojmích už ale přislíbila pomoci schválit opozice a podporuje ji na 70 procent Izraelců. „Je možné, že si Netanjahu uvědomuje, že Izraelci jsou na něj naštvaní kvůli té tragédii ze 7. října a možná by rád návratem unesených trochu napravil dědictví, které po sobě zanechá,“ konstatuje.

Nevyzpytatelný Trump

Průlom v jednáních přichází jen týden před inaugurací nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Poslední schůzky se účastnil i jeho vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff.

„Je to nejen diplomat, ale i velmi dravý byznysmen. Po nějaký čas pobýval v katarském Dauhá a v sobotu se nečekaně rozhodl setkat s Netanjahuem, který hned poté vyslal do Kataru šéfy tajných služeb. Trump v tom sehrál velmi velkou roli, chce dohodu ještě před inaugurací,“ míní Dudinská.

Netanjahu si prý od Trumpa sliboval, že mu bude nakloněný a bude si moci dělat, co chce. Ukázalo se ale, že Trump je nevyzpytatelný a nikdo neví, čeho vlastně chce dosáhnout.

USA vetovaly v OSN výzvu k okamžitému příměří v Gaze. Chyběl jim požadavek na propuštění rukojmích Číst článek

„Někteří komentátoři píší, že možná touží po Nobelově ceně za to, že dosáhne míru mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Ta jednání byla v pokročilém stádiu už před 7. říjnem, hlavní podmínkou Saúdů je ale to, aby Palestinci měli naději na vlastní stát,“ dodává.

Stále více Izraelců si také uvědomuje, že konflikt v Gaze nemá vojenské řešení, musí tedy mít politické.

„Obrovské ztráty jsou i na izraelské straně a ekonomika je ve špatném stavu, což přispívá k pochopení, že úplné vítězství nad Hamásem není možné. Izraelská armáda už v létě oznámila, že splnila všechny cíle, kterých mohla dosáhnout a že je třeba válku končit,“ uzavírá novinářka.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.