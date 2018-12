Příští rok bude lepší než ten letošní, myslí si 44 % Čechů. Jen 13 procent čeká zhoršení

Až 44 procent dotázaných lidí věří, že bude příští rok lepší, než ten letošní. Zhoršení očekává 13 procent. Zvláště mladší a vzdělanější lidé z větších měst čekají, že bude příští rok lepší než ten letošní. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Na otázku odpovídala začátkem prosince tisícovka respondentů. Průzkum Praha 6:00 31. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozitivnější očekávání mají lidé z větších měst než ti z menších obcí a pozitivněji se do budoucna dívají i pracovně aktivní lidé a ti s vyšším vzděláním. Ilustrační foto | Foto: Jan Fidler | Zdroj: Flickr | CC0 Public domain

Očekávání od roku 2019 podle průzkumu souvisí i s věkem respondentů. Šedesát procent oslovených ve věku do 45 let věří, že příští rok bude lepší než ten letošní, z lidí nad 60 let očekává pozitivní změny jen 29 procent.

Očekávání od roku 2019 jsou celkově pozitivní – 44 % lidí věří, že nadcházející rok bude lepší než ten minulý, a jen 13 % očekává zhoršení, vyplývá z průzkumu Medianu pro Český rozhlas

Podle analytika Medianu Daniela Prokopa mají pozitivnější očekávání lidé z větších měst než ti z menších obcí a pozitivněji se do budoucna dívají i pracovně aktivní lidé a ti s vyšším vzděláním. To se podle průzkumu za poslední roky významně nezměnilo, obecně ale očekávání spíš roste.

„Oproti posledním dvěma rokům očekávání mírně roste. Lidé to hodně hodnotí podle uplynulého roku. Takže když ekonomika roste, mají očekávání dobré, ačkoliv už ekonomika pravděpodobně byla na svém vrcholu a v dalším roce začne ztrácet,“ vysvětlil pro Radiožurnál.

„Výrazně lepší očekávání mají mladí lidé do 45 let, u starších lidí se očekávání zhoršuje, což je dáno jednak tím, že v osobním životě můžou častěji přijít nějaké zdravotní problémy a podobně, jednak také tím, že obecně hodnotí hůře globální ekonomiku, vývoj společnosti...,“ dodal Prokop.

Až 44 procent dotázaných lidí věří, že bude příští rok lepší, než ten letošní. Zhoršení očekává 13 procent. | Zdroj: Agentura Median

Schopnost našetřit si

Optimisticky vidí rok 2019 hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Česká ekonomika je podle něj v dobré kondici a důvěra lidí a podniků v její budoucnost vede k investicím a ochotě utrácet peníze.

Průzkum proběhl metodou telefonického dotazování mezi 11. a 12. prosincem 2018 a zúčastnilo se ho 1017 respondentů ve věku 18 nebo více let.

Pozitivní je podle Navrátila i nízká míra nezaměstnanosti. Mzdy by podle něj i příští rok měly růst, a to především lidem s nižšími příjmy.

Ubývat by tak mělo i domácností, které teď nejsou schopny naspořit si rezervu na pokrytí nenadálých výdajů.

„Posílí i česká koruna. Její posílení by mělo zlevnit zahraniční dovolené a samozřejmě i výrobky dovážené ze zahraničí, což je další pozitivní zpráva, protože se zvýší kupní síla. Díky tomu, že se bude postupně zvyšovat počet dostavených domů a bytů, tak se bude postupně zvyšovat dostupnost bydlení, která v posledních letech poklesla, což zároveň povede i k nižšímu tlaku na růst cen,“ řekl Radiožurnálu.

Rostoucí náklady

Podle Hospodářské komory se v roce 2019 nezmění situace na trhu práce. Hlavní analytička komory Karina Kubelková očekává, že získávání zaměstnanců s odpovídající kvalifikací bude pro zaměstnavatele stejně obtížné jako v roce 2018.

„Zaměstnavatele budou trápit rychle rostoucí náklady práce. Podle Hospodářské komory růst mezd v roce 2019 nepoklesne pod osm procent. Je důležité, aby firmy nepřestaly investovat do technologií a robotizace. Díky těmto investicím totiž dochází k růstu produktivity práce a posunu na žebříčku přidané hodnoty směrem nahoru. To je pro další zdravý vývoj firem a jejich konkurenceschopnost naprosto nezbytné,“ vysvětluje Kubelková.

Podnikatelům může podle ní příští rok zvýšit náklady například i chystané zrušení takzvané karenční doby. Opětovné proplácení prvních tří dnů nemoci chce zavést vládní ČSSD od poloviny roku. Nesouhlasí s tím ale Senát, a tak budou o novele zákona znovu rozhodovat poslanci.