Median: Volby by s náskokem vyhrálo ANO. Jeho podpora se ale snižuje, od května o dva procentní body

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 28,5 procenta. Proti ostatním stranám by stále mělo velký náskok, jeho podpora se však postupně snižuje. Druzí by byli se 14 procenty Piráti, kteří si v preferencích polepšili a předběhli ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Median. Praha 13:01 29. července 2019

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by ještě překročily SPD, ČSSD, KSČM, STAN a KDU-ČSL, těsně pod ní by skončila TOP 09.

Statistická odchylka je v průzkumu Medianu plus minus půl procentního bodu u malých stran a 3,5 bodu u velkých stran.

ANO si od června pohoršilo o půl procentního bodu a proti květnu o dva body. Současný zisk je tak stejný jako v říjnu 2018 a současně nejnižší od té doby. Pokles podpory ANO může podle autorů průzkumu souviset se zveřejněním předběžných závěrů auditu Evropské unie ohledně čerpání dotací a střetu zájmů premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Preference Pirátů se meziměsíčně zvýšily o procentní bod a v modelu Medianu se stali nejsilnější opoziční stranou. ODS proti červnu ztratila dva procentní body.

Hnutí SPD, které by se umístilo na čtvrtém místě, by stejně jako v červnu volilo devět procent lidí. Podpora ČSSD posílila o půl procentního bodu na osm procent. Za ní by s 6,5 procenta hlasů ve volbách skončila KSČM, která ale od června bod ztratila. Lidovci a Starostové oproti tomu mírně posílili na šest procent.

Na dotazy agentury odpovídalo mezi 1. až 26. červencem 1041 lidí starších osmnácti let.