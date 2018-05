Zeman nejmenuje 40 soudců do doby, než přijde nový ministr. Pelikán: Je to kvůli vydání Nikulina do USA

Prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat 40 nových soudců a soudkyň, které mu v dubnu navrhl končící ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Podle Hradu je logické a slušné počkat na příchod nového šéfa resortu. Pelikán serveru iROZHLAS.cz řekl, že tento krok čekal. Hlava státu podle ministra blokuje jmenování kandidátů kvůli jeho rozhodnutí vydat údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina ke stíhání do USA. Praha 15:00 31. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Pelikána prezident obvykle nové soudce a soudkyně jmenuje do měsíce. Protože však Zeman hodlá čekat na nového ministra, zpoždění ještě naroste. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pelikán navrhl vládě a Hradu jmenovat 40 nováčků 11. dubna. Hrad nicméně dosud nemá termín slavnostního ceremoniálu, bez jehož absolvování soudci a soudkyně nemohou začít pracovat. „Je zcela logické a hlavně zdvořilé vyčkat na nového ministra, jestliže jsme v období před vznikem nové vlády,“ tvrdí hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Podle Pelikána prezident obvykle nové soudce a soudkyně jmenuje do měsíce. Protože však Zeman hodlá čekat na nového ministra, zpoždění ještě naroste.

Hlava státu přitom uvedla, že věří ve vznik nové vlády do prázdnin. Referendum ČSSD by ho však mohlo posunout o další týden nebo dva. Je tedy možné, že kandidáti na soudce a soudkyně se jmenování dočkají více než tři měsíce po navržení ministrem spravedlnosti.

„Očekával jsem to a byl bych upřímně řečeno velmi překvapen, kdyby to bylo jinak. Očekával by to každý, kdo alespoň trochu sleduje českou politickou scénu,“ napsal Pelikán serveru iROZHLAS.cz. Zeman podle něj zablokoval jmenování kvůli případu Nikulin. „Samozřejmě,“ reagoval ministr na přímý dotaz.

Údajného ruského hackera zadržela česká policie kvůli obvinění ve Spojených státech, zájem o jeho vydání však mělo i Rusko.

Kauza Nikulin Americký zatykač spojuje Nikulina s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Rusko požadovalo Nikulinovo vydání kvůli dřívější internetové krádeži.

Nikulin do Česka přijel v říjnu 2016 na turistické vízum. Policie ho zadržela na základě amerického zatykače. Městský soud v Praze loni v květnu rozhodl o přípustnosti vydání do USA i Ruska, které o něj také zažádalo.

Loni v prosinci také Nikulin požádal o mezinárodní ochranu, kterou mu vnitro neposkytlo. V březnu jeho žalobu zamítl Městský soud v Praze. Odůvodnil to například tím, že Nikulin žádost podal teprve po 14 měsících pobytu v Česku a z okolností jasně vyplývalo, že se snažil vyhnout vydání do USA.

Pelikán na konci letošního března rozhodl o Nikulinově vydání do USA. A to i přes to, že ho prezident opakovaně žádal, aby údajného hackera vydal do Ruska. Hrad Pelikánův krok následně zkritizoval, kancléř Vratislav Mynář například uvedl, že ministr se mohl dopustit nezákonného rozhodnutí. Zeman zase uvedl, že Nikulin může sloužit jako nástroj vnitroamerického politického boje.

Výroky ministra nejsou důležité

Mluvčí Ovčáček odmítl na ministrovo tvrzení reagovat. „Není důvod komentovat výroky pana ministra. Nejsou vůbec důležité,“ napsal.

Vyčkávání na nového šéfa resortu spravedlnosti podle něj soudům žádné potíže nezpůsobí. „Pan ministr Pelikán opravdu nemá na starosti program pana prezidenta. Ke jmenování samozřejmě dojde,“ dodal Ovčáček.

Noví kandidáti mají přitom nahradit dosluhující soudce, kteří v rámci takzvané přirozené obměny odchází na konci května. Pod Krajský soud v Praze zamíří deset posil, pod ústecký krajský soud devět.

Osm nových soudců a soudkyň chce ministr poslat pod Krajský soud v Brně, čtyři do obvodu pražského městského soudu. Tři soudci mají jít pod ostravský krajský soud, po dvou získají krajské soudy v Českých Budějovicích, v Plzni a v Hradci Králové.

Hradní stopka je podle Pelikána komplikací, ale ne fatální. „Je to samozřejmě nepříjemné jak pro ty budoucí soudce, tak i pro soudy, kde by měli soudit, ale poradíme si s tím,“ ujišťuje. Zeman naposledy jmenoval 25 soudců letos v lednu.