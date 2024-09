V Ostravě ještě na začátku 90. let žilo 325 tisíc lidí, dnes už je to ale 285 tisíc. Havířov se z 86 tisíc zmenšil na 69, Frýdek-Místek z 64 tisíc na 54, Opava z 63 tisíc na 55, snad nejvíc je ale pokles vidět na Karviné, která se ze 78 tisíc smrskla na dnešních bezmála 50 tisíc.

„Karviná, Havířov nebo Orlová jsou tradičně města s nejhorší kvalitou života. Karvinsko je ale specifické v tom, že vlastně nepatřilo do Sudet, takže na odsun tamní situaci nemůžeme svalit. Je to region postižený průmyslem, s čímž se bude potýkat ještě hodně dlouho. Je tam vysoká nezaměstnanost, přestože z Karviné se dá po dálnici dojet za dvacet minut autem po dálnici do Frýdku-Místku, kde naopak tamní firmy nemůžou sehnat lidi,“ popisuje politolog Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Co do destabilizující chudoby (exekuce, bytová nouze rodin, život v sociálně vyloučeném prostředí) si vede o něco lépe. V této metrice je mezi kraji čtvrtým nejhorším za Ústeckým, Karlovarským a Libereckým.

Kdo, proč a kam z kraje odchází? „Zhruba padesát procent stěhujících je ve věkové kategorii 20–39 let. Ti míří do Prahy, Brna a Olomouce. Kdybychom hledali území, se kterým má tento kraj pozitivní bilanci z hlediska migrace, je to Jesenicko – to je jediné území, odkud si Moravskoslezský kraj bere,“ popisuje sociální geograf Slach.

V rámci kraje čerpá Ostrava z Karviné, Havířova či Orlové a naopak z ní odchází lidé do oblasti Beskyd a jejich podhůří, kde mají blízko přírodu a zároveň se příliš nevzdálí pracovním příležitostem v krajském městě.