23. 6. 2013 |Eva Kézrová, Tereza Jelínková |Člověk

Cyklisté v Krkonoších už to znají, ale pro ostatní to může být překvapením. Horská služba ve spolupráci s Besipem kontroluje, jestli mají přilbu. Ze zákona je povinná jen do 18 let, jenže statistiky jsou neúprosné - kdyby všichni cyklisté měli na hlavě přilbu, pak by jich na našich cestách zahynulo až o dvě třetiny méně. A tak se třetí ročník projektu Na kole jen s přilbou rozšířil i do dalších našich hor, o tomto víkendu startuje v Beskydech.