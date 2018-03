8. 9. 2016 |Martin Knitl, ČRo |Regiony

Jedenáct let se dohaduje opavský magistrát s developerskou firmou, která chce uprostřed památkové zóny postavit obchodní centrum. Nyní město přichází s plánem vyřešit spor jakýmsi „odchodným“. Firma by za to, že z města odejde, dostala 30 milionů korun. Soudě podle veřejné debaty by obyvatelé města nebyli proti.