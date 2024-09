Na severu a východě Valašsko, na jihu Slovácko, na západě Haná. To je Zlínský kraj. Sice pohraniční, ale do Sudet nepatřící region, kde i po sto letech přetrvává silný baťovský podnikatelský duch. Zároveň jde o kraj do budoucna ohrožený. Jak kvůli své výrazné orientaci na průmysl, tak i stárnutím tamní populace. Už teď je přitom hlavním krajským tématem otázka zdravotnictví, což do budoucna spíše dál posílí.

Předposlední část třináctidílného předvolebního seriálu Kraje 2024 představuje Zlínský kraj. Jeho ekonomické jádro tvoří Zlínsko-otrokovická aglomerace, kde žije 130 tisíc lidí, zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Historie krajského města je specifická v tom, že prakticky začíná až s příchodem Tomáše Bati na začátku 20. století. 53:23 Jihomoravský kraj: bohatý region s velkými vnitřními rozdíly. Místní politiku ovlivňuje víra i víno Číst článek „I když je Zlínský kraj často spojován s cestovním ruchem nebo zemědělstvím, opak je pravdou,“ říká Ondřej Slach z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Kromě úrodných nížin kolem řeky Moravy má kraj spíše nekvalitní půdu, která se hodí spíše pro pastevectví. „Zlínský kraj patří k regionům s nadprůměrným významem průmyslu, což při současném vývoji může mít vliv na snižování ekonomické výkonnosti,“ upozorňuje sociální geograf na možná úskalí tamní skladby hospodářství. Z ní zatím kraj těží. Zároveň má jeho severní část do budoucna slíbenou velkou vzpruhu ve formě rozšíření závodu na výrobu čipů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, kam plánuje americký výrobce polovodičů v příštích letech investovat 46 miliard korun.

Hustota zalidnění Zlínského kraje | Zdroj: ČSÚ

„Ve Zlínském kraji je silný baťovský podnikatelský duch. Spousta lidí je tam zvyklá starat se o sebe a pomáhat si v rámci komunity,“ popisuje politolog Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, který se zabývá datovou analýzou, regionální politikou a volebním chováním. Pohled do statistického srovnání jednotlivých krajů napovídá, že za poslední dvě dekády českého členství v Česku se Zlínský kraj i díky efektivnímu využívání evropských fondů v metrice HDP na obyvatele dostal z 62 procent průměru Evropské unie na téměř 80. V porovnání s ostatními českými kraji se z hlubokého podprůměru vyšplhal do nadprůměru a stíhá třeba Středočeský nebo Královéhradecký kraj.

HDP na obyvatele v poměru k EU v krajích ČR | Foto: Ministerstvo pro evropské záležitosti ČR

I Zlínský kraj má své periferní oblasti. „Bystřice pod Hostýnem, Holešov nebo Vizovice se potýkají s odlivem obyvatel, stárnutím a ekonomickým zaostáváním ve větší míře než zbytek kraje,“ doplňuje Slach. Nepasující Kroměřížsko To se do značné míry týká i Kroměřížska, které je socioekonomicky i kulturně odlišnou oblastí. Co do destabilizující chudoby (exekuce, bytová nouze a život v sociálně vyloučeném prostředí), jde o nejslabší mikroregion v rámci Zlínského kraje, byť jde v celorepublikovém srovnání o podprůměrné hodnoty. 2:15 Olomoucký kraj: Jesenicko zaostává kvůli velké izolaci, problémy jsou ale i na Hané Číst článek V socioekonomickém znevýhodnění (nižší vzdělání a nezaměstnanost) jde ve srovnání se zbytkem kraje i celé země o nadprůměrně znevýhodněnou oblast. I tím naplňuje znaky typické vnitřní periferie na hranicích krajů. „Kroměříž je Haná a skoro bych i řekl, že je tam špatně namalovaná hranice kraje, protože měla spadat pod Olomoucký kraj,“ říká politolog Lysek. „Dávalo by to kulturně větší smysl, jsou tam i historické vazby. Olomoučtí arcibiskupové měli v Kroměříži letní sídlo, dojeli tam na koni za den,“ doplňuje historické okénko. A jde i o volebně odlišnou oblast. V krajských volbách 2020 šlo o jedinou část kraje, kde vyhrály strany dnešní celostátní opozice ANO, KSČM, ČSSD a SPD, když získaly dohromady přes 53 procent hlasů. Zvítězilo tam ANO s 20 procenty před ČSSD s 19,5 procenta hlasů. Naopak vládní strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN zaznamenaly dohromady jen 40 procent. Všude jinde ve Zlínském kraji to bylo naopak. Lidovecké Valašsko a Slovácko Podobně jako na jihočeském Dačicku, olomouckém Konicku nebo ve východní části Jihomoravského kraje je klíčem k sociodemografickým i voličským mapám i ve Zlínském kraji míra religiozity. 2:22 Kraj Vysočina: prosperující předěl Čech a Moravy, kde si sousedé důvěřují Číst článek Čím je někde větší podíl věřících, tím spíše tamní obyvatelé volí KDU-ČSL a tím i vládní tábor. „Pokud v mapách vidíte vysoké znevýhodnění, nízkou chudobu a vyšší podporu vládních stran, vždy za tím stojí lidovci, kteří dokážou získávat dobré volební zisky i v místech, kde by podle tvrdých socioekonomických ukazatelů měli vítězit populisté a levice,“ vysvětluje politolog Lysek. Této kombinaci nejlépe odpovídají Vsetínsko nebo Valašské Klobouky. Oba mikroregiony patří v kraji mezi nejvíce znevýhodněné a KDU-ČSL tam v krajských volbách získala přes 25 procent hlasů a zároveň hnutí ANO své nejnižší zisky.

Podíl věřících na počtu obyvatel v jednotlivých krajích | Zdroj: ČSÚ

„Zlínský kraj je specifický svým lokálním patriotismem, vysokou úrovní sociálního kapitálu a historické kontinuity, po válce tam totiž nedocházelo k násilnému stěhování obyvatel,“ popisuje politolog Lysek a v těchto aspektech vidí jasné podobnosti mezi Zlínským krajem a Vysočinou. Vidět je to i na Mapě zadlužení, kde svítí Zlínský kraj po boku Vysočiny nejsvětlejší barvou. Počet osob starších 15 let v exekuci je v kraji jen 4,3 procenta. Oproti Ústeckému kraji je to třikrát méně. Loňský průzkum STEM/MARK ukázal, že obyvatelé Zlínského kraje jsou hrdí na svou kulturu, tradice a celkově folklór. „Jsou tam velmi aktivní komunální politici, Zlínský kraj zásobuje všechna sdružení, jak Svaz měst a obcí, tak i Sdružení místních samospráv. Tamní starostové jsou nejvíc aktivní v místních akčních skupinách a umí čerpat evropské dotace, v čemž si často vzájemně pomáhají,“ odhaluje kouzlo Zlínského kraje politolog Lysek. 2:39 Pardubický kraj: prosperující Polabí, zaostávající východ a uprostřed výjimečná Litomyšl Číst článek „I proto jde o kraj s nízkou úrovní chudoby,“ upozorňuje. V celorepublikovém srovnání je co do indexu destabilizující chudoby druhým nejméně postiženým českým mikroregionem. Nedaleké Vizovice jsou pak na pátém místě a Valašské Klobouky na sedmnáctém. „Lidé ve Zlínském kraji si více pomáhají, je tam větší pospolitost, a přestože jsou některé oblasti socioekonomicky znevýhodněné, kvalita života je tam velká. Plus tam tu místní komunitu dost promazává i slivovice,“ dodává žertem Lysek. Jak ale ukázala lednová analýza iROZHLAS.cz, právě na východní Moravě jsou častým důvodem úmrtí nemoci trávicí soustavy a z vnějších příčin. „Mezi nemocemi trávicí soustavy se objevují zejména onemocnění jater,“ uvedla demografka Šárka Daňková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. V tomto „slivovicovém pásu“ to naznačuje vyšší pití alkoholu. Ten totiž často figuruje u nemoci jater, násilných úmrtí, sebevražd či tragických dopravních nehod. Hlavní téma: zdravotnictví Sociální geograf z Ostravské univerzity Slach upozorňuje i na to, že Zlínský kraj patří k těm nejstarším. „V roce 2023 měl druhý nejvyšší index stáří mezi českými kraji, což může být pro budoucí rozvoj kraje velkou výzvou stranou zajištění například zdravotnických služeb,“ upozornil na možná rizika. I proto je tak dlouhodobě hlavním krajským tématem zdravotnictví.

Zlínský kraj má druhý nejvyšší tzv. index stáří (počet obyvatel ve věku 65 a více na 100 osob ve věku 0–14 let na stejném území a ve stejném časovém okamžiku) | Zdroj: ČSÚ

V některých periferních obcích kraje chybí praktičtí lékaři, přičemž se dá čekat, že se problém bude ještě zhoršovat, jelikož je polovina z nich v seniorním věku. Loni třeba reportérka Českého rozhlasu Zlín natáčela v obci Břest, kde praktik skončil. Ti šťastnější pacienti získali lékaře v sedm kilometrů vzdálené Kroměříži, zbylí musí dojíždět desítky kilometrů. Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V prosinci 2022 v obci Břest na Kroměřížsku skončil praktický lékař. Loni v dubnu na místě natáčela Leona Nevařilová „Ptá se někdo venkovanů na to, jestli je to do Kroměříže daleko, nebo ne? Manželka chodí o dvou berlích, a jestli mně seberou řidičák, protože mám 82 let, tak co? Tak bude chodit do Kroměříže pěšky?“ stěžoval si muž z Břestu. Sporná nemocnice Ostatně otázka zdravotnictví byla hlavním tématem minulé krajské kampaně a nakonec i rozhodla o složení krajské rady. Krajské volby 2020 vyhrálo těsně ANO před KDU-ČSL a spor mezi rekonstrukcí stávající krajské nemocnice Tomáše Bati a výstavbou zcela nové ve Zlíně-Malenovicích byl nakonec mezi stranami tím největším dělítkem. Na straně rekonstrukce stálo ANO, Piráti, ODS a ČSSD, kteří tak složili krajskou vládu, zatímco příznivci výstavby nové – lidovci a Starostové – zůstali spolu s SPD a Trikolorou, Soukromníky a Nezávislými v opozici. Projekt výstavby nové krajské nemocnice koalice poslala k ledu a vydala se cestou postupné rekonstrukce a modernizace stávajícího nemocničního areálu. Nový hejtman Radim Holiš (ANO) to odůvodnil tím, že by náklady na novou nemocnici nebyly osm miliard korun, jak uváděl výrazný lidovec a vsetínský starosta Jiří Čunek, ale 15 miliard. Bývalý hejtman Čunek ovšem tvrdí, že novostavba by vyšla levněji než rekonstrukce.