Na pozemkové úpravy dal stát podle kontrolorů 36 miliard. Pokud nezrychlí, trvat budou ještě 50 let

Na pozemkové úpravy vynaložil stát v letech 1991 až 2023 celkem 36,2 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství však nemá ucelenou informaci, kolik peněz bude potřeba k jejich dokončení. Nejvyšší kontrolní úřad tyto náklady hrubým odhadem vyčísluje téměř na 150 miliard korun v dnešních cenách. Kontrolní úřad to v pondělí uvedl k výsledkům kontroly peněz ze státního rozpočtu i z EU na pozemkové úpravy.

Kontrola měla prověřit, zda stát peníze zejména v letech 2016 až 2022 vynakládal správně a účelně. Kontroloři zamířili především na ministerstvo zemědělství a Státní pozemkový úřad.

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, aby se zlepšila jejich využitelnost a přístupnost. Nedílnou součástí pozemkových úprav jsou ekologická, protierozní, vodohospodářská a krajinná opatření, popisuje kontrolní úřad.

„Komplexní pozemkové úpravy byly ke konci roku 2023 dokončeny na jedné čtvrtině z celkem 12 232 katastrálních území. Na 9186 katastrálních územích doposud provedeny nebyly,“ uvedli kontroloři.

Ti uvádějí, že pokud by zůstal zachován dosavadní způsob financování i průměrná výše ročních výdajů a současné tempo, by k dokončení pozemkových úprav na zbývajících katastrálních územích zapotřebí ještě nejméně 50 let. V posledních deseti letech se roční výdaje pohybovaly kolem 1,9 miliardy korun.

Nejvyšší kontrolní úřad podotýká, že náklady na pozemkové úpravy hradí v ČR v plné míře stát, ačkoli zákon umožňuje, aby se finančně zapojily obce i vlastníci pozemků. Uvádí, že jde o pokračující proces a i v budoucnu se bude odehrávat dělení a scelování pozemků a budou do něj vstupovat noví vlastníci i dopady vyvolané klimatickými změnami.

To bude permanentně vyžadovat další peníze nad rámec uvedeného odhadu, zejména ze státního rozpočtu, upozornil úřad. Ministerstvo i pozemkový úřad podle sice vypracovaly strategické a koncepční materiály, ale ani jeden z nich podle kontrolorů neposkytuje informace o budoucím rozsahu pozemkových úprav.

„Ministerstvo zemědělství soustavně nesledovalo a nevyhodnocovalo účelnost a hospodárnost vynaložených peněžních prostředků na pozemkové úpravy, čímž neplnilo zákonem stanovené povinnosti,“ uvedl kontrolní úřad.

Ten také uvádí, že víc než 68 procent záznamů ve veřejně dostupné aplikaci o pozemkových úpravách, která je součástí portálu eAgri, obsahovalo neúplná a chybná data.

Například rozptyl nákladů na jeden běžný metr polní cesty činil 1,47 Kč až 144,478.173 Kč. „Na vytvoření a správu aplikace bylo vydáno 6,15 milionu korun. Tyto peníze byly podle NKÚ vynaloženy neúčelně,“ stojí v tiskové zprávě.

Reakci ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu ČTK zjišťuje.