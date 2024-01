‚Narcistně laděná persona s nízkou mírou empatie.‘ Znalci popisují osobnost psychiatra Cimického

Případ psychiatra Jana Cimického bude tento týden opět projednávat pražský obvodní soud. V obžalobě, kterou na prvním líčení přednesla státní zástupkyně Martina Adámková, se znalci vyjádřili k jeho psychickému stavu. „Je zřejmá představa o vlastní důležitosti, fantazie o vlastní hodnotě a spojení vlastní osoby s vysoce postavenými lidmi,“ napsali o lékaři, který podle obžaloby sexuálně napadl nebo znásilnil 39 žen, především svých pacientek. Původní zpráva Praha 6:15 15. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Dominoval u něj subdepresivní projev premorbidní narcistně laděné persony,“ shrnuli znalci svá zjištění ve znaleckém posudku, který vypracovali na Jana Cimického v přípravném řízení.

Státní zástupkyně navrhuje pro Cimického tři roky vězení. Činů se měl dopouštět i na šestnáctiletých Číst článek

Jinými slovy tedy konstatovali, že v průběhu vyšetření jevil známky mírné deprese, která však ještě nebyla plně rozvinuta. Znalci také došli k závěru, že Cimického povaha je sebestředná, což ovlivňuje jeho reakce na podněty a způsob zacházení se sebou samým a lidmi v okolí.

Citace z posudku připojila státní zástupkyně Martina Adámková do odůvodnění obžaloby, kterou server iROZHLAS.cz získal pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.

Znalci po vyšetření konstatovali, že Cimický si zakládá na své osobní prezentaci v dobrém světle, která přechází až do černobílého vidění konfliktu.

„Je zřejmá představa o vlastní důležitosti, fantazie o vlastní hodnotě a spojení vlastní osoby s vysoce postavenými lidmi. Využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch. Je patrné chybění určité empatie a schopnosti vžít se do pocitů a potřeb jiných,“ dospěli k závěru znalci u psychiatra s padesátiletou praxí.

„Závěry znaleckého zkoumání (…) tedy do jisté míry osvětlují nepřijatelné a nepochopitelné chování obviněného coby lékaře specializujícího se na duševní zdraví člověka, a to nejen z trestně právního pohledu, ale zejména z lidského hlediska.“ Martina Adámková (státní zástupkyně)

Odborníci v oborech psychologie a psychiatrie do závěrů přidali popis, jak se obecně psychopatie u lidí projevuje. „Porucha osobnosti nebo akcentované osobnostní rysy obecně jsou trvalou charakteristikou jedince a jeho vzorců chování, které se značně odchylují od kulturní normy v oblastech vztahů k jiným lidem a zvládání interpersonálních situací, zvládání impulzivity a uspokojování potřeb, afektivity, emotivity a vnímání a interpretace lidí, událostí i sebe sama. Jde o dysfunkční chování s negativním dopadem v celé společnosti, nejen v určité situaci, trvající po celý dospělý život,“ popsali.

Zároveň ale jednoznačně dospěli k závěru, že Cimický je schopný si uvědomovat své chování a jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti či jeho schopnost správně vnímat nebyly sníženy.

Velmi nízká míra empatie

Na druhou stranu znalci upozornili, že Cimický má velmi nízkou míru empatie. Státní zástupkyně Martina Adámková v odůvodnění obžaloby poté upozornila, že chování psychiatra Cimického bylo naprosto nepochopitelné.

„Závěry znaleckého zkoumání (…) tedy do jisté míry osvětlují nepřijatelné a nepochopitelné chování obviněného coby lékaře specializujícího se na duševní zdraví člověka, a to nejen z trestně právního pohledu, ale zejména z lidského hlediska,“ shrnula Adámková.

Čtyři znásilnění a 35 případů vydírání. Státní zástupce obžaloval psychiatra Cimického Číst článek

V obžalobě také zaznělo, že v odborných lékařských kruzích nějaké povědomí o „sexuální nezdrženlivosti“ Cimického existovalo. Takovou vzpomínku připojil bývalý ředitel bohnické léčebny v letech 1990 až 2005 Zdeněk Bašný.

Vyhazov z Bohnic

V tomto zařízení totiž obžalovaný psychiatr do roku 1996 pracoval. Právě tam se měl známý psychiatr dopustit hned 18 sexuálních napadení, které státní zástupkyně kvůli dřívější judikatuře kvalifikovala jako vydírání.

Bašný policistům řekl, že sice neobdržel žádné písemné stížnosti, ale často se mu stávalo, že ho oslovovali příbuzní pacientů s dotazy, zda v rámci psychiatrie souvisí terapie i s dotyky v oblasti intimních míst.

„Stěžovali si, že se obviněný pacientek při terapii dotýká, že jim sahá na ňadra, sahá jim do rozkroku, zkrátka věnuje se jejich pohlavním orgánům. Svědek (Bašný – pozn. red.) o tom s obviněným hovořil, ten to však popřel, pouze připustil dotyky pacientek za účelem jejich zklidnění. Přisoudil to špatné interpretaci jeho chování ze strany pacientek,“ shrnuli policisté do obžaloby.

Jenže krátce na to přišly další dotazy na psychiatrovo chování, Cimický opět vše popřel. Bašný ale stížnosti považoval za věrohodné a rozhodl se Cimického z léčebny vyhodit. Ten po rozepřích opustil léčebnu v roce 1996.

Obtěžování na škole

Bašný na policii vypověděl, že stejně tak s ním chtěli – ještě než odešel z Bohnic – ukončit pracovní poměr na pražské Střední zdravotnické škole Na Košince. Od vedení školy totiž dostal informaci, že Cimický měl mít nedovolené sexuální kontakty se studentkami. Pedagog ale měl vedení školy předběhnout a sám podal výpověď.

‚Měl bílý plášť a autoritu.‘ Reportérka ČT popisuje příběhy žen, které viní psychiatra Cimického ze zneužívání Číst článek

„Studentky střední zdravotnické školy mívaly exkurze v Psychiatrické nemocnice Bohnice, ale svědka (ředitele Bašného – pozn. red.) vedení požádalo, aby neprobíhaly na primariátu obviněného. Na jeho primariátu při exkurzích mělo docházet k sexuálním aktivitám, o čemž si vzájemně studentky vyprávěly,“ parafrázovali policisté exředitele nemocnice.

Činy Cimický odmítá

Státní zástupkyně Adámková obžalovala psychiatra Cimického z 39 skutků, všechny se týkají sexuálního napadení nebo znásilnění. Dopouštěl se jich podle obžaloby převážně na svých pacientkách v Bohnicích a v soukromém zařízení Modrá laguna v Praze. Protože jsou všechny skutky pouze přečiny, hrozí mu maximálně pětileté odnětí svobody, státní zástupkyně navrhuje tříletý trest a zákaz vykonávat lékařskou profesi po dobu deseti let.

Psychiatr veškerá obvinění dlouhodobě odmítá. V přípravném řízení se rozhodl nevypovídat, stejný postup po přečtení prohlášení zvolil u Obvodního soudu pro Prahu 8, který případ nyní projednává.

„Snažím se poctivě vykonávat své povolání. Dovoluji si vyjádřit lítost nad celou touto kauzou, má to zásadní dopad na mé pacienty, kteří jsou mi společně s rodinou oporou. Vždy jsem se snažil, aby můj vztah s pacienty byl založen na důvěře,“ prohlásil Cimický. Vyšetřující policisty obvinil z neprofesionálního postupu.

„Musím zcela odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoliv sexuálního násilí či nátlaku. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze s cílem léčit pacienta, pokud to bylo pochopeno některou pacientkou jinak, pak se za to hluboce omlouvám a chápu to jako profesní selhání,“ přednesl.