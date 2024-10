O usnesení ke zmrazení platů politiků Sněmovna nehlasovala. Mimořádnou schůzi odložili na neurčito

O usneseních opozičních hnutí ANO a SPD ke zmrazení platů vrcholných politiků ve čtvrtek Sněmovna nehlasovala. Koaliční kluby nejprve KDU-ČSL a následně i STAN a ODS si vyžádaly přestávky, které o něco přesáhly konec jednacího dne v 21.00. Mimořádná schůze svolaná z podnětu poslanců ANO, jejíž program dolní komora nečekaně schválila, tak byla přerušena na neurčito. Praha 22:21 24. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O usneseních opozičních hnutí ANO a SPD ke zmrazení platů vrcholných politiků ve čtvrtek Sněmovna nehlasovala (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda poslanců ODS Marek Benda označil sněmovní jednání o platech za zbytečnou dávku populismu bez návrhu zákona. „Je to nedůstojné této Sněmovny,“ řekl potom, co požádal jako poslední ze zástupců koalice o přestávku, která přesáhla konec jednacího dne.

Postup koaličních zástupců opoziční představitele rozhořčil. Do běžné debaty se sice zprvu hlásila desítka poslanců opozice, své přihlášky však stáhla, aby dolní komora případně stihla o návrzích na usnesení hlasovat.

„Je vám hanba a bojíte se hlasovat pro tato usnesení, bojíte se v přímém přenosu ukázat, jak to myslíte,“ vzkázala koalici předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.

Sněmovna měla podle usnesení hnutí ANO uvést, že návrh na zvýšení platů ústavních činitelů je „neetický, nemorální, nepřijatelný, narušuje sociální smír a zvyšuje napětí ve společnosti“. Vláda by měla podle něj neprodleně podniknout veškeré legislativní kroky k tomu, aby platy ústavních činitelů nevzrostly nejméně následujících pět let.

SPD chtělo, aby Sněmovna vyzvala vládu ke zmrazení platů poslanců, senátorů, členů vlády a prezidenta na současné úrovni do konce roku 2029. Podle lídra SPD Tomia Okamury koaliční většina zjistila, že nemá v jednacím sálu dostatek poslanců a opoziční usnesení by byla schválena. „Je to trapný, zoufalý,“ uvedl.

Předseda nyní již opozičního klubu Pirátů Jakub Michálek naopak vytkl frakci ANO, že si nezajistila možnost Sněmovny jednat a hlasovat i po 21.00. Sněmovní jednací řád to umožňuje, pokud si to poslanci nejpozději do 19.00 odhlasují.

Michálek vzkázal ANO, že ze schůze byla „habaďůra“, která skončila i vinou tohoto hnutí bez přijetí usnesení. Michálek před tím žádal sněmovní podporu pro návrh, kterým by dolní komora souhlasila mimo jiné se záměrem snížit zákonodárcům náhrady za dopravu.