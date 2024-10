Platy poslanců a senátorů zřejmě příští rok stoupnou o 7100 korun. Přilepší si i premiér a prezident

Plat řadového poslance a senátora by mohl příští rok vzrůst o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně. Vyplývá to z výpočtu z vládní novely, kterou obdržela Sněmovna. Plat prezidenta by příští rok mohl činit 365 000 korun, o 23 800 korun víc než teď. Platy vrcholných politiků se mají meziročně zvýšit podle funkce mezi zhruba 6,9 a 6,98 procenta. Podle původního návrhu ministerstva práce a sociálních věcí by růst představoval přibližně 13,7 procenta. Praha 14:34 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér by příští rok mohl podle výpočtu z předložené novely pobírat 294 000 korun | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předsedové obou parlamentních komor a premiér by příští rok mohli podle výpočtu z předložené novely pobírat 294 000 korun a místopředsedové Sněmovny a Senátu a ministři 208 900 korun měsíčně.

Vláda neměla s řešením platů politiků čekat na poslední chvíli, zkritizoval Vystrčil Fialův kabinet Číst článek

Nárůst by činil 19 100 korun a 13 600 korun. Odměna místopředsedy vlády by mohla vzrůst o 16 400 korun na 252 400 korun a předsedů parlamentních výborů, komisí a delegací o 10 000 korun na 154 100 korun. Místopředsedové senátních a sněmovních výborů a předsedové podvýborů by si mohli polepšit o 8500 korun na 131 800 korun.

Platy se vypočítávají z takzvané platové základny, která je součinem průměrné mzdy v národním hospodářství vždy za předminulý rok a zákonného koeficientu. Letos platy vrcholných politiků zůstaly v souvislosti s jednou z úprav ve vládním konsolidačním balíčku v podstatě na loňské úrovni.

Ústavní soud koncem května s platností od příštího roku zákonný koeficient zrušil. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů odporuje ústavnímu pořádku. Spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu ze tří na 2,822. Ústavní soud pak také upozornil, že ústavností snížení platů politiků se nezabýval.

23:56 Podsouváte politiky, máme řešit soudce, říká Nacher. ‚Přicházíme s kompromisem,‘ vysvětluje Decroix Číst článek

Původní návrh novely vracel do zákona koeficient tři už pro rok 2025. Nynější znění předlohy, jak je schválila vláda, stanoví pro příští rok platové základny přímo. Pro vrcholné politiky a další funkcionáře jde o 101 364 korun a pro soudce jde o 121 685 korun.

Míra nárůstu výše platových základen od 1. ledna 2025 odpovídá nárůstu průměrné mzdy v národním hospodářství mezi roky 2022 a 2023, stojí v důvodové zprávě. Obvyklý valorizační mechanismus se zákonným koeficientem tři se má používat pro výpočet platů od roku 2026.

Předloha přímo určuje pro příští rok i platovou základnu pro státní zástupce, a to 109 516,5 koruny. Její výše podle vlády zachovává pravidlo, podle kterého platová základna pro státní zástupce představuje 90 procent platové základny soudců.

Novela zavádí také paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu. Náhrada prezidenta by nově činila 235 procent platové základny, manžela či partnera 100 procent.

26:19 Politolog Just: Zvyšování platů politiků je důsledek zákona. Vláda si jen vybrala špatné načasování Číst článek

Pokud by hlava státu manžela nebo partnera neměla, její náhrada by představovala nynějších 335 procent platové základny. Měsíční náhrada prezidenta Petra Pavla by tak mohla být příští rok 228 100 korun místo 339 600 korun a jeho manželky Evy Pavlové 101 400 korun. Původně ministerstvo práce navrhovalo náhradu pro manžela či partnera ve výši 30 procent plné náhrady hlavy státu.

Ostatním vrcholným politikům by spolu s platy měsíční náhrady vzrostly. Paušální náhrada premiéra by činila 37 600 korun a ministra 30 500 korun. Poslanecká a senátorská paušální náhrada na stravné a reprezentaci by byla 16 300 korun, cestovní náhrada by podle vzdálenosti bydliště představovala až 60 900 korun. Víceúčelová paušální náhrada předsedy parlamentní komory by činila 58 800 korun.