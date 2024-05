Antibiotická rezistence roste, medikaci šijeme na míru pacienta, říká šéfka oddělení klinické farmacie

Obor klinické farmacie má u nás světlou budoucnost – medikací je v dnešní době spousta a lékaři jsou odborníci především na svou oblast. „Každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta a jednou za čas jet na lékový servis, zda je medikace dobře poskládaná,“ na Radiožurnálu vysvětluje vedoucí Oddělení klinické farmacie ÚVN v Praze Irena Murínová, která se těší například z toho, že s klinikou spolupracuje i řada praktických lékařů. Host Lucie Výborné Praha 0:10 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí Oddělení klinické farmacie ÚVN v Praze, Irena Murínová | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Čím je vaše činnost důležitá pro pacienty?

Určitě v tom, že medikace pacientů je kvalitní a bezpečná. Je tam vhled dalšího specialisty, který je do detailu školený na medikaci léků. Věnujeme se pouze farmakoterapii – co se s léky děje v těle, jak se vstřebávají, odbourávají.

Jaká je proti nim rezistence?

Antibiotika jsou naše velké gros. Kdysi se všem pacientům dávaly stejné dávky antibiotik, v dnešní době, jak nám narůstá antibiotická rezistence – a hlavně nová antibiotika nemáme, vývoj léčiv je dlouhý a nic moc z toho nevyjde na trh –, se snažíme právě u antibiotik hodně terapii individualizovat, měříme koncentraci antibiotik v krvi nebo infekci srdce, močových cest, infekci centrální nervové soustavy, aby tam byly dobré koncentrace a terapie šitá na míru pacienta.

Když chce pacient zjistit, jak na tom je s léky, může jít rovnou k vám?

Nově máme ambulance klinické farmacie, to je nová věc, protože většinou kliničtí farmaceuti fungují v nemocnici na lůžkách, máme asi přes 50 pracovišť v republice. Ale při těch odděleních se začínají otevírat ambulance, je jich 27. A kde ambulance jsou, pacient zjistí na stránkách naší odborné společnosti nebo na webových stránkách nemocnice. Může nás navštívit, je ale potřeba, abychom měli žádanku od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty, nějakou čerstvou zdravotní dokumentaci – s čím se pacient léčí a předepsaná medikace.

A čím je obor důležitý pro lékaře?

V dnešní době je medicína hodně diferencovaná, postavená na multidisciplinárních týmech, kde kromě lékařů různých odborností, ošetřujícího personálu, nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, jsou právě i kliničtí farmaceuti. A každý ze své specializace přinese svůj vhled na danou problematiku, aby medikace pacientů byla co nejlepší. Pro lékaře jsme pomocníkem a vlastně úlevou, protože v dnešní době lékař ani nemůže obsáhnout veškerou medikaci, které je tolik. Je třeba odborník na svou oblast, ale pacient nemá jenom jednu chorobu, vždycky je tam toho více.

A nepotřebovali by vás také praktičtí lékaři?

Ano, s praktickými lékaři zahajujeme velkou spolupráci, nejdřív jsme potřebovali být na lůžkách, protože jsme se to potřebovali naučit, obor tady vznikal nově. Ale postupně nám začali volat lékaři z ambulantní sféry, majorita lékařů, kteří odesílají pacienty k nám do ambulance na zhodnocení medikace, jsou právě praktičtí lékaři. A nemusí to být jen tím, že vidí nějaký problém nebo pacient špatně toleruje léky.

Říkám si, že každý pacient by měl mít svého klinického farmaceuta a jednou za čas jet na lékový servis, zda je medikace dobře poskládaná. Udělat si servis jednou za čas, jestli je medikace v pořádku, to si myslím, že by mohl mít každý pacient. Řada praktických lékařů to také takto vnímá, proto s námi spolupracují.

Jak jsem na to ve srovnání s Evropou v tomto oboru?

Jsme na tom hodně dobře, loni si evropská společnost klinických farmaceutů udělala srovnání střední a východní Evropy, kde jsme byli jmenovaní se Slovinskem, a dokonce nás potěšilo, že nás dali těsně za Spojené státy a Velkou Británii, kde se klinická farmacie rozvíjí už od 60. let 20. století. Takže jsou hodně časově napřed.

Klinická farmacie v Čechách je na tom dobře, jsme na tom dobře metodologicky, máme různá doporučení, jak mají kliničtí farmaceuti pracovat, máme výkony hrazené zdravotní pojišťovnou na lůžkách i v ambulantní sféře, v řadě zemí je to formou samoplátce. Máme docela dobrou legislativu, s ministerstvem máme seriózní komunikaci, vnímají, že klinicko-farmaceutická péče je další péče, která zkvalitňuje to, co pro pacienty chceme.

Jaká je budoucnost vašeho oboru?

Souvisí to s tím, co se děje na evropské úrovni. Rada Evropy dala apel na to, jak nám stárne populace, že je potřeba transformovat roli farmaceuta od tradiční role lékárníka, posunout to k postelím, k přímé péči o pacienta jak na kliniky, tak do ambulance. Začali jsme spolupracovat s farmaceutickými fakultami, které bojují trošku s nezájmem studentů o obor, klinická farmacie je pro ně takový trendy obor. Zájem je hlavně ve zdravotnickém systému, takže si myslím, že budoucnost je světlá, protože tento obor je potřeba. A věřím, že bude i dorost, který ty řady zaplní.

