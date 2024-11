OVĚŘOVNA: Lživý e-mail hrozí vyvlastňováním a bezdomovectvím kvůli energetickým štítkům budov

Řetězový e-mail, na který nás upozornili čtenáři, zmiňuje více dezinformací najednou. Hlavní důraz ale dává na klimatickou daň z nemovitostí, která má zapříčinit široké vyvlastňování budov a s ním spojené následující bezdomovectví.

Autoři textu svá tvrzení opírají hlavně o průkazy energetické náročnosti budov neboli energetické štítky. Ty budovu podle energetické náročnosti na vytápění a mnoha dalších faktorů rozdělují do kategorií A až G.

OVĚŘOVNA: ‚Klimatickou změnu způsobuje oběžná dráha.‘ Dezinformace odmítá vliv lidí na oteplování Číst článek

Musí si je obstarat každý při nové stavbě nebo rozsáhlejší rekonstrukci, případně při prodeji nebo pronájmu. Pokud ale člověk pouze bydlí například v rodinném domě, energetický štítek nepotřebuje.

‚Výjimka pro bohaté‘

Z klimatických štítků mají mít podle e-mailu výjimku historické budovy, jako jsou zámky a hrady. Text si to zdůvodňuje tím, že jde o úlevu bohatým. Jenže tak to není. Výjimky má řada objektů, například budovy zpravodajských služeb, domy menší než 50 metrů čtverečných nebo domy, které nejsou využívány celý rok, tedy například chaty.

Navíc se nejedná o žádnou novinku, energetické štítky jsou používané už řadu let. „Kupující či nájemce má právo dozvědět se základní informace o budově a díky tomu může například lépe odhadnout výši svých budoucích výdajů za energie,“ přibližuje jeden z důvodů existence energetických štítků tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

E-mail ale tvrdí, že štítky bude muset mít každá budova a podle její náročnosti se bude vypočítávat uhlíková daň z nemovitosti. Ta má být vyšší, pokud je budova energeticky náročná a bydlí v ní málo osob. Dezinformátoři navíc vše dávají do souvislosti s pokyny z Bruselu, protože zákon, který energetické štítky budov ošetřuje, vychází z unijních směrnic.

23:23 Poradce prezidenta Miko o COP 29: Dopady klimatické změny a politiku je těžké oddělit Číst článek

To má pak vést k tomu, že si lidé nebudou moci dovolit vlastnit své vlastní nemovitosti a stát je pak bude vyvlastňovat. Jenže toto tvrzení není pravdivé hlavně ze dvou důvodů. Zaprvé, Evropská unie nemá právo zasahovat do toho, jak členské státy vybírají daně. To potvrzuje i Martin Svášek ze Zastoupení Evropské komise v Praze: „Evropská unie nedisponuje daňovými pravomocemi, ty jsou v rukou jednotlivých členských států.“

Druhým faktem je to, že vlastnické právo je chráněno Listinou základních práv a svobod. „V žádné evropské ani české legislativě neexistují pravidla, která by směřovala k vyvlastňování na základě energetické náročnosti budov,“ zdůrazňuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Krejčí.

Zákaz pronájmu

„Každá budova, která od roku 2027 nebude mít energetický štítek alespoň na úrovni E, NEBUDE MOCI BÝT PRONAJATA, ANI PRODÁNA. Od ledna 2033 bude totéž platit pro budovy i se štítkem s písmenem C a D,“ hrozí dále e-mail.

V přijaté směrnici ale nic takového nestojí. Pouze stanovuje cíl, že členské státy EU budou muset do roku 2033 zlepšit průměrnou energetickou účinnost budov o 20 až 22 procent v porovnání s rokem 2020. A je na členských státech, jak toho cíle dosáhnou.

OVĚŘOVNA: E-mail straší zdaněním úspor kvůli přijetí eura. Podle ekonomů ale spojuje nesouvisející jevy Číst článek

Například Francie opravdu zavádí zákazy pronájmu budov pod určitou energetickou úroveň, aby tak podpořila rychlejší rekonstrukce stávajících budov. Česko žádné podobné kroky k dosažení tohoto cíle ale podle ministerstva neplánuje.

E-mail také hrozí tím, že v roce 2050 budou muset být všechny budovy bezemisní. To se ale vztahuje pouze na nově postavené budovy a neznamená to, že všechny stávající by se musely zbourat a postavit místo nich nové, jak také dezinformátoři naznačují.

Právě kvůli tomu má ale podle e-mailu dojít v Česku k hromadnému bezdomovectví, protože řada lidí nebude mít kde bydlet. Jenže jak už bylo zmíněno, nic takového se neplánuje.

Tlak na home office

Další věc, kterou e-mail zmiňuje je postupné danění neekologické dopravy, které má pak mít za cíl to, že lidé se z domovů nikam nedostanou a budou pracovat pouze na home office.

24:22 Internet nabízí mladým flexibilitu, říká novinářka. Online práce nikdy nekončí, oponuje cestovatel Číst článek

Text tvrdí, že přesně kvůli tomu se zaváděly datové schránky. Mají tak totiž dovolit vyřizování všeho z domu bez potřeby ho opustit. Lidé tak nebudou muset nikam cestovat a podle textu nebudou potřebovat auta, která chce Evropská unie zakázat

Mluvčí Digitální informační agentury Jan Hainz vysvětluje, že datové schránky se zaváděly hlavně ze tří důvodů. Hlavním z nich je ekonomický. „Stát za patnáct let existence datových schránek ušetřil odhadem kolem 30 miliard korun,“ popisuje Hainz.

Dalšími jsou podle něj časové důvody, protože došlo k urychlení komunikace, a také to, že je pro občany snazší používat datové schránky než jít například na poštu.

Jak se redakci iROZHLAS.cz podařilo zjistit, řetězový dezinformační e-mail vychází z videa projevu předsedy hnutí JaSaN Vladimíra Štěpána. Hnutí si klade za cíl „vyvést ČR ze současné hluboké ekonomické, ekologické a morální krize“.

Na prosbu o vyjádření, proč šíří zkreslené a ničím nepodložené dezinformace, Štěpán do vydání článku nereagoval.