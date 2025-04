Zábor orné půdy je špatně. Vypracovaná studie je pamflet, přírodovědci kritizují stavbu gigafactory

Vůně šeříků, rozkvetlé ovocné stromy a rámus sekaček a dalších strojů dotváří kolorit Věřňovic, místa, kde má gigafactory vyrůst. S motorizovaným pluhem tady orá políčko u domu 28letý Martin. Nože se do země zařezávají snadno. Ovšem představa továrny doslova za humny pro mladého muže snadná není.

„Katastrofa by to byla. Pěkné zelené je tady všechno a najednou tady má stát obrovská hala. Brambory letos zasadíme a ještě dlouho budeme sázet. Nás nic nezastaví. S půdou jsem spjatý od mala. Haly by tu krajinu zničily,“ vysvětluje dvoumetrový mladý muž s pluhem.

A zatímco se Martin potí na poli, v sále kulturního domu zatápí kritici gigafactory zástupcům státu. „Když budu upřímný, tak pro mě je to takový neodborný pamflet,“ reaguje Lukáš Choleva z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na studii, kterou si nechal stát zpracovat.

„Obsahuje řadu sdělení, která si protiřečí. Nejsou postaveny na žádných kvalitních zdrojových datech. Například v oblasti životního prostředí tvrdí, že nedojde k ohrožení druhů, že na tom území žádné druhy nežijí, což není pravda,“ upřesňuje přírodovědec.

„Zábor 280 hektarů kvalitní orné půdy je z našeho pohledu špatně. Dopad tam bude určitě negativní, nemůže být pozitivní. Jak to řeší dopadová studie, je absurdní,“ říká Petr Orel z Českého svazu ochránců přírody.

Dopady na půdu

David Petr zastupuje státního investora a dopadovou studii, zvláště její část na životní prostředí, hájí. „Naše biologické hodnocení, které bylo zpracováno v rámci studie proveditelnosti, také říká ano – svůj vliv to na aspekty životního prostředí určitě mít bude, protože je to velká komplexní stavba. Každá stavba, i dálnice nebo silnice, má nějaký vliv na životní prostředí. Ale je to o tom, že jsou tam navržená kompenzační opatření, která ten vliv dostatečně kompenzují, a díky tomu ta stavba může být realizována,“ argumentuje David Petr ze Státní investiční a rozvojové společnosti.

„Tady potřebujeme přilákat dalšího strategického investora, aby došlo k navýšení kupní síly obyvatel, které by potom tlačilo samozřejmě na nárůst služeb a dalších souvisejících věcí, včetně rozvoje rezidenčního bydlení a podobně,“ hájí vstup zahraničního investora do Dolní Lutyně Václav Palička z Moravskoslezské regionální rozvojové agentury.

Jeden ze zástupců místních firem upozornil, že v regionu je problém získat kvalifikované pracovníky.

„Naším cílem samozřejmě je si naše zaměstnance udržet. Vnímáme poměrně napjatou situaci v oblasti kvalifikovaných pracovníků. Nám se samozřejmě vize toho, že by tady vznikl další významný konkurent na trhu práce, jako zaměstnavateli nelíbí. Samozřejmě v extrémní situaci může nastat až ten případ, že budeme rozhodovat o tom, jestli výrobu v tomto regionu zachováme, nebo nezachováme,“ reagoval na plány ohledně gigafactory Ivo Benešovský.

Už zhruba za měsíc se sál zaplní znovu. Zástupci státního investora tady chtějí o aktuálním vývoji informovat občany obce.