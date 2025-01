OVĚŘOVNA: Tolik peněz dostává Eva Pavlová, tvrdí řetězový e-mail. Informace však nejsou pravdivé

Loňský říjen otevřel bouřlivou debatu o platu první dámy. Ta nakonec bude nově dostávat část peněz z náhrad prezidenta Petra Pavla, má jít až o 95 tisíc korun měsíčně. V reakci na to se na internetu objevily dezinformace, podle kterých Eva Pavlová má ještě mnohonásobně vyšší příjmy z armády. „Informace pravdivé nejsou,“ reagoval tiskový tajemník Kabinetu manželky prezidenta republiky Petr Fučík v seriálu OVĚŘOVNA! Ověřovna Praha 6:00 12. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řetězový e-mail dezinformuje o příjmech Evy Pavlové | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Aby bylo jasno, padesát tisíc měsíčně, čtyři sta třicet odchodné a milion tři sta odbytné,“ stojí v dezinformačním řetězovém e-mailu. „Plus nově devadesát pět na depilaci,“ pokračuje.

Co se týče 95 tisíc, tak tím autor e-mailu dehonestujícím způsobem označuje částku, která má pokrýt výdaje spojené s reprezentací a cestováním Evy Pavlové.

O tu požádal pro pro první dámu prezident. „Je nefér, aby doba, kterou stráví službou státu, nebyla započítána do důchodu a nebylo jí hrazeno sociální a zdravotní pojištění,“ vylíčil v říjnu prezident Petr Pavel na síti X. Navrhl, aby o částku pro první dámu byly sníženy náhrady, které náleží prezidentovi.

V souvislosti s debatou o náhradách pro první dámu cítím potřebu se k této věci vyjádřit. pic.twitter.com/izIh7vq82r — Petr Pavel (@prezidentpavel) October 8, 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí návrh na náhradu pro „partnera“ prezidenta republiky následně zapracovalo do novely týkající se růstu platů vrcholných činitelů. Poslanci by o ní měli jednat 15. ledna.

‚Na vše by neměla nárok‘

Zbylé tři částky pak jsou podle ministerstva obrany neslučitelné. „Voják, který ukončuje služební poměr, si musí vybrat mezi výsluhovým příspěvkem a odchodným na jedné straně, a odbytným na straně druhé. V žádném případě nemá nárok na všechny tři,“ popsal pro iROZHLAS.cz tiskový mluvčí ministerstva obrany David Šíma.

Odbytné a „renta“, čili výsluhový příspěvek, se vzájemně vylučují. Odbytné nenáleží vojákovi, který splní podmínky pro výsluhový příspěvek – tedy dokončí alespoň 15 let služby – a zároveň si tuto formu příspěvku nezvolí. V armádě Eva Pavlová působila 28 let, od roku 1990 až do roku 2018 – nikoliv 2015, jak tvrdí e-mail.

Nárok na odchodné zaniká tehdy, kdy dotyčný slouží méně než 6 let nebo neukončí služební poměr za standardních okolností, například z důvodu kázně. „Služební poměr ukončila Eva Pavlová na vlastní žádost,“ doplnil Fučík.

U Evy Pavlové připadají v úvahu kompenzace, které se váží na hodnost podplukovníka. Ty ale vůbec není snadné určit. „Výpočet renty, odchodného a odbytného není jednoduchý mechanismus. Výše částek se liší podle různých faktorů,“ uvedl Šíma.

Zásadním faktorem je délka služby. Voják, který slouží 5, 10, 15 či více let má zcela jiné nároky na odbytné, rentu či odchodné. „Roli samozřejmě hrají i zvláštní příplatky za službu v rizikovém prostředí,“ vysvětlil Šíma. Částky se tímto způsobem mohou lišit o desítky tisíc.

