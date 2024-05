ODS bude řešit výroky Novotného. ‚Benda mě naprosto nesnáší,‘ reaguje řeporyjský starosta

Pavel Novotný před časem na sociální síti X hanlivě komentoval zdravotní stav herečky Anny Slováčkové, která se léčí s rakovinou. Takové chování je podle Bendy za hranou.

„ODS se ozvala, ještě se o tom určitě budeme bavit. To, co pan Novotný napsal ve vztahu Aničce Slováčkové, bylo absolutně za čarou. Podle mého názoru překročil některé hranice, které se v politice překračovat nemají,“ řekl Benda v televizní debatě.

Novotný později svůj komentář smazal a omluvil se za něj. „Mě to strašně mrzí, ale co dělá teď Benda, to je čistá politika, nemá to nic společného s Aničkou,“ řekl v neděli pro Radiožurnál a web iROZHLAS.cz.

„Marek Benda mě naprosto nesnáší, dlouhodobě představuje opačné křídlo a nedivil bych se, kdyby byl iniciátorem mého odchodu. Pražská ODS, speciálně on, mě nemají rádi a já nepatřím těm, který by se chtěl spojovat s Andrejem Babišem jednoho dne,“ reagoval Novotný na Bendův komentář.

Opoziční hnutí ANO požaduje odstoupení Novotného ze všech veřejných funkcí.