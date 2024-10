Pět poslanců ANO chce být zároveň hejtmany. Na více židlích ale sedí i Skopeček nebo dvě europoslankyně

Předseda ANO Andrej Babiš nerad vidí, když hlavní tváře jeho hnutí usedají do více politických křesel zároveň. Pět poslanců ANO chce být přesto zároveň hejtmany. A Jana Mračková Vildumetzová bude kromě hejtmanky také senátorkou.

Funkce ale hromadí i dvě europoslankyně ANO. Jednou z nich je Jana Nagyová, spoluobžalovaná s Babišem v kauze Čapí hnízdo.

Nejde ale přitom jen o problém ANO, více postů si ponechávají šéf Senátu Miloš Vystrčil nebo místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (oba ODS).

Podle politologa Josefa Mlejnka pracovat naplno jako hejtman a zároveň poslanec či senátor nejde. Hnutí ANO podle něj docházejí politické tváře. „Odráží to personální chudobu,“ míní. Praha 5:00 12. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, Jana Mračková Vildumetzová, Richard Brabec, Jan Skopeček, Miloš Vystrčil a Stanislav Balík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Na nejvíce židlích sedí druhý muž hnutí ANO Karel Havlíček. Jako místopředseda dolní komory Parlamentu usměrňuje poslance na některých schůzích Sněmovny, kromě toho ale vede i stínovou vládu ANO, ve které je zároveň ministrem průmyslu a obchodu.

A nově chce být také zastupitelem v největším z krajů, kde ho Středočeši poslali 12 164 preferenčními hlasy z posledního místa kandidátky na první místo.

Už před volbami avizoval, že hejtmanem být nechce. Ambice upíná k vládnímu angažmá. Nicméně místo v krajském zastupitelstvu si chce ponechat, i když ANO míří ve středních Čechách do opozice.

Všechny funkce se podle něj dají vykonávat na plný úvazek. „Nekandidoval jsem na hejtmana, ani radního, to jsou funkce na plný úvazek. Zastupitelstvo je jednou za měsíc, není to exekutivní pozice,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

„Mám na to jednoznačný názor, že člověk, který má významnou funkci jako primátor, starosta nebo hejtman, by to měl dělat na plný úvazek, od rána do večera. Ale schopných lidí v politice není až tolik. Řešíme to individuálně.“ Andrej Babiš (11. 9. 2024, TN.cz)

Šéf ANO Andrej Babiš přitom před pěti lety označil kumulace funkcí za obrovský problém. Někdejší představy ale nyní označil Havlíček za idealistické. „Samozřejmě z kumulace nejsme nadšení, není to ideální, ale občas to jinak nejde,“ řekl druhý muž ANO pro Českou televizi. „Sám jsem zastával funkci tří ministrů a odvedl jsem tu práci stejně dobře, jak ji teď odvádějí tři různí lidé,“ míní.

Pět poslanců ANO nyní může vládnout krajům. A kumulace funkcí se bude podle Babiše řešit případ od případu.

„Bylo by ideální, aby se každý soustředil pouze na jednu funkci, je ale také pravda, že propojení regionální politiky se Sněmovnou, kde se tvoří zákony, může být užitečné,“ poznamenal.

4 hodiny z Ostravy do Prahy

Mezi sběratele funkcí nyní patří také Josef Bělica (ANO), který je poslancem, primátorem Havířova a od dubna po úplatkářské kauze Jana Krkošky (dříve ANO) také hejtmanem Moravskoslezského kraje. Tím by měl zůstat, protože ANO, které mělo po volbách dostatečný počet křesel na to, aby v kraji vládlo samo, bude nakonec vládnout ještě s koalicí SPD, Trikolora a PRO.

Bělica už nicméně slíbil, že začátkem prosince přenechá primátorské křeslo v Havířově někomu jinému. „Dvě exekutivní pozice nejde dlouhodobě vykonávat. Mám v tom jasno,“ řekl pro Deník.

Jestliže si ale nechá posty hejtmana a poslance, tak ho čeká mezi Moravskoslezským krajem a Prahou čtyřhodinová cesta vlakem nebo autem, tím navíc po dálnici D1. Otázku, zda je možné obě funkce zastávat naplno, nechal bez odpovědi.

Poslanci hejtmany

Skloubit funkci poslance a hejtmana chce také Richard Brabec, který se stal lídrem ANO v Ústeckém kraji po odchodu Marka Hrabáče obviněného v korupční kauze. Brabcovo ANO povládne v kraji se dvěma koaličními partnery.

„Kumulovat hejtmana a funkci na centrální úrovni politiky, to naráží. Pro politického atleta budiž, ale nevěřím, že obě funkce dělají na sto procent, to úplně nejde.“ Josef Mlejnek (politolog)

Pokud by se stal hejtmanem, umí si představit souběh funkcí na rok do příštích sněmovních voleb.

„Musel bych si být jistý, a to by se vidělo velmi brzo, zda to budu schopen zastávat tak, abych byl platným jak hejtmanem, tak poslancem. V případě, že bych dospěl k názoru, že by to tak nebylo, tak bych okamžitě jednu z funkcí opustil,“ slíbil Brabec, který je ve stínové vládě ANO ministrem životního prostředí.

Stejný problém jako Bělica a Brabec mají nyní i Ladislav Okleštěk v Olomouckém kraji, Martin Kukla na Vysočině a v Plzeňském kraji také Kamal Farhan, který je zároveň stínovým ministrem zdravotnictví. Ani jeden z nich se přitom poslaneckého mandátu vzdát nechce. „Ve spojení těchto funkcí vidím spíše přínos,“ řekl pro Deník Okleštěk. A ostatní to vidí podobně.

Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ale posty hejtmana a poslance nebo senátora naplno skloubit nelze.

„Pokud je někdo starosta obce nebo města do velikosti okresního a je senátorem nebo poslancem, tak by to stíhat mohl. Ale kumulovat hejtmana a funkci na centrální úrovni politiky, to naráží. Pro politického atleta budiž, ale nevěřím, že obě funkce dělají na sto procent, to úplně nejde,“ míní.

Senátorka hejtmankou

Jak plnit všechny úkoly na více postech, bude muset opět řešit i Jana Mračková Vildumetzová. Na Sokolovsku ji vyslali do horní komory Parlamentu už v prvním kole, záhy pak stanula v čele vznikajícího senátorského klubu ANO a SOCDEM.

24:29 Skloubit Senát s krajem jde lépe než Sněmovnu s krajem, říká Mračková Vildumetzová Číst článek

Vildumetzová, která kvůli tomu musela podle zákona pustit poslanecké křeslo, se ale s největší pravděpodobností znovu stane také hejtmankou Karlovarského kraje, protože i tady má ANO po volbách dost hlasů na to, aby vládlo bez koaličních partnerů. Opakovala by se tak podobná situace jako před několika lety, kdy byla Vildumetzová hejtmankou a zároveň i poslankyní.

Podle Vildumetzové, která navíc sedí ve stínové vládě ANO jako ministryně vnitra, by přitom nebyl problém všechny tyto funkce skloubit. „Lidé věděli, že kandiduji jak do Senátu, tak do kraje. Skloubit Senát s krajem jde lépe než Sněmovnu s krajem,“ zhodnotila pro Radiožurnál.

Politolog Aleš Michal z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity ale upozorňuje na časové úskalí při spojení jejích funkcí. „Pokud jste předsedkyní senátorského klubu a máte vysokou pozici v regionální politice, tak to může reálně generovat problém, jestli se to dá stíhat,“ podotýká.

Brusel, kraj, město

Ještě větší problém s dojížděním budou mít dvě poslankyně Evropského parlamentu z ANO, které jako jediné drží zastupitelské mandáty ve městě i na kraji.

Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO musela podle zákona pustit mandát poslankyně, když v létě získala křeslo v europarlamentu. Zůstává ale zastupitelkou v Benešově a také zastupitelkou ve Středočeském kraji, kde kandidovala ze šestého místa, ale 8064 preferenčních hlasů ji vyneslo na druhé místo. Skončila za Karlem Havlíčkem a dokonce přeskočila i lídra krajské kandidátky Tomáše Helebranta.

Uvolněný vs. neuvolněný Uvolněný zastupitel vykonává svou politickou funkci na plný úvazek, je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru. Pobírá za to plný plat. Pokud je poslancem, senátorem nebo členem vlády, automaticky dostane méně peněz. Uvolněnými bývají vyšší politické posty na regionální úrovni jako radní nebo starosta.

vykonává svou politickou funkci na plný úvazek, je dlouhodobě uvolněn z pracovního poměru. Pobírá za to plný plat. Pokud je poslancem, senátorem nebo členem vlády, automaticky dostane méně peněz. Uvolněnými bývají vyšší politické posty na regionální úrovni jako radní nebo starosta. Neuvolněný zastupitel není pro výkon své funkce uvolněn ze svého zaměstnání. Tuto funkci tak vykonává v souběhu se svou běžnou prací. Většinou pobírá jen část platu nebo žádný, o výši ale rozhoduje zastupitelstvo. Neuvolněnými bývají nižší politické posty na regionální úrovni jako zastupitelé.

Podle Pokorné Jermanové se funkce v obci a na kraji s prací europoslankyně dají skloubit. „Určitě se to zvládnout dá. Navíc se nikam nestěhuji, zůstávám se svou rodinou tady a budu odtud vyrážet do Štrasburku a do Bruselu,“ uvedla už v létě.

Jednání městských a krajských zastupitelstev jsou podle ní málo častá. Zastupitelé v Benešově se loni sešli šestkrát, středočeští zastupitelé devětkrát. Také ona přitom zasedá ve stínové vládě ANO, zastává post ministryně kultury.

Stejně na tom je i Jana Nagyová, spoluobžalovaná s Babišem v kauze Čapí hnízdo. Europoslankyně je zastupitelkou v Jihlavě a nyní zasedne i v zastupitelstvu na Vysočině.

„Zastupitelský mandát, jak městský tak krajský, jsou s tím europoslaneckým rozhodně slučitelné jak časově, tak i z pohledu střetu zájmů,“ uvedla pro iROZHLAS.cz Nagyová. „Pokud se ukáže, že časově to není reálné pořádně stihnout, pak přehodnotím svůj postoj a něčeho se budu muset vzdát,“ dodala.

Například europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) s tím ale nesouhlasí. „Za mne je práce europoslance práce na plný úvazek. Tedy pokud chcete opravdu tuto práci dělat a mandát využít,“ míní.

Svůj pohled nabízí i politolog Michal: „Je pravda, že europoslanci docela často přejíždějí mezi Českou republikou a Bruselem, respektive Štrasburkem. Na druhou stranu, pokud mají plnohodnotně vykonávat pozici europoslance, tak by měli věnovat veškerou svou pozornost evropské úrovni, protože je specifická.“

Šéf Senátu jako traktorista?

Na více židlích nesedí jen zástupci ANO, ale i politici stran vládní koalice. Nejvýraznější tváří je roky předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, který je zároveň zastupitelem v Telči a v krajských volbách na Vysočině nyní poskočil díky 2564 preferenčním hlasům z 26. místa kandidátky na druhé.

Čtyřiašedesátiletý Vystrčil dlouhodobě tvrdí, že souběh funkcí považuje za prospěšný, protože klíčovou rolí senátora je rozumět problémům regionu. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz pak zdůraznil, že obě funkce jsou neuvolněné.

„Jsem řadovým zastupitelem. Zhruba jednou za dva až tři měsíce se zúčastním zasedání. S mým povoláním, stejně jako lidé s povoláním traktoristy, učitele nebo obchodního zástupce, dělám neuvolněného zastupitele,“ argumentoval Vystrčil. „Připadá mi, že by ode mě nebylo fér, kdybych řekl, že musím řešit velké státní věci a na ty malé už nemám čas. Nejhorší, co se může politikovi stát, je, že začne žít v bublině a přestane vnímat, že lidé mají jiné problémy,“ podotkl.

Z pěti letošních zasedání krajského zastupitelstva nebyl Vystrčil na jednom, kdy měl dovolenou. Jednou přišel pozdě, protože si 7. května v Třešti na Jihlavsku jako předseda Senátu připomínal konec druhé světové války. Ze čtyř zastupitelstev v Telči byl Vystrčil na všech.

Skopečkovy funkce

Jan Skopeček z ODS byl v týdnu ve středu pozornosti kvůli povolebnímu vyjednávání ve Středočeském kraji, kde se kromě postu hejtmana hraje i o rozdělení jednotlivých židlí v radě.

Pecková si podala ruku se Skopečkem. STAN a Spolu dohodly koalici ve Středočeském kraji Číst článek

Skopeček, který za koalici Spolu vedl jednání s Petrou Peckovou ze STAN, je současně místopředsedou Sněmovny a radním rodných Hořovic na Berounsku. Ze 17 letošních jednání rady se omluvil ze šesti z nich.

Skopečkovi by měl připadnout post v radě kraje. Sám řekl, že nebude chtít kumulovat funkce a usiluje o neuvolněný post.

„Budu preferovat, abych nebyl uvolněným členem rady Středočeského kraje,“ uvedl. Na otázku serveru iROZHLAS.cz, zda si v takovém případě ostatní funkce ponechá, neodpověděl.

Senátor, děkan, zastupitel

Nově zvolený senátor Stanislav Balík je už zastupitelem za ODS v obci Bludov. Zároveň ale jako děkan vede Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

„Současný děkanský mandát bych chtěl dokončit. Je to ještě něco přes dva roky. Pokud bychom já a moje okolí viděli, že to nejde, jsem domluvený na fakultě, že bych skončil dřív,“ řekl pro Deník po volebním vítězství v senátních volbách Balík.

Pro server iROZHLAS.cz pak doplnil, že si ponechá i zastupitelský post. „V Bludově jsem neuvolněným zastupitelem, nejsem a nebyl jsem členem rady, je to v zásadě volnočasová aktivita,“ uzavřel.

Parašutisté jako taháky na voliče

Kumulace funkcí je podle politologa Josefa Mlejnka v Česku problém. „V řadě případů už je přehnaná a je otázkou, jestli politici, kteří funkce kumulují, je mohou zvládat. Navíc to brání politikům, aby postupovali do vyšších pater,“ míní.

Zároveň ale zdůrazňuje jeden argument protistrany: „Pro působení v regionální politice je důležité mít kontakt v Praze. Lidé od politiků očekávají, že ve městě a regionu zařídí spoustu věcí. Záleží ale, jestli to pak realizují tak, jak to idealisticky líčí. Pokud to není jen záminka, aby obhájili, že jsou držiteli několika funkcí.“

27:44 Kumulace funkcí je střet zájmů, míní politolog Pink. ‚Dvě stačí,‘ navrhuje expert Mlejnek Číst článek

Politolog Aleš Michal zdůrazňuje, že záleží, jaké posty politici zastávají. „Pozice řadových zastupitelů, ať už na lokální nebo krajské úrovni, nejsou časově náročné. Máme přes 6000 obcí. O něčem jiném je to v případě pozic hejtmana a poslance. Obojí je nejvyšší politika a je legitimní se ptát, zda se to dá plnohodnotně stíhat,“ podotýká.

V krajských volbách použilo hnutí ANO podle Michala novou strategii. Nasadilo celostátně známé osobnosti, které obklopují Andreje Babiše, proto nyní nastal problém s kumulací funkcí.

„Už to není jenom o tom, že je Andrej Babiš tou jedinou politickou figurou, kolem které se to celé točí. Ale má kolem sebe sféru 10 nebo 15 významných politiků hnutí, které postavil do čela krajských kandidátek,“ nastínil Michal.

Známé tváře na krajských kandidátkách, jako byl Karel Havlíček nebo Richard Brabec, pak Mlejnek označil za taháky na voliče. „Je to trik na voliče a odráží to personální chudobu. Politické strany jsou uzavřené spolky, a když mají naplnit kandidátní listiny někým přitažlivým, tak zjistí, že mají problém a z lokálních politiků to neutáhnou, tak udělají tyto parašutisty, kteří mají být tahákem na voliče,“ vysvětluje Mlejnek. Zdůrazňuje ale, že záleží na voličích, jestli jim to vadí nebo ne.

Hnutí ANO podle něj docházejí politické tváře. „ANO se personálně vyprazdňuje, protože řada lidí, o kterých bychom mohli říct, že mají renomé, z hnutí postupně odcházejí,“ přibližuje. Personální nouze by se pak mohla podle něj projevit v momentě, kdy by Babiš skládal po volbách do Sněmovny příští rok vládu.