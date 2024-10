Podsouváte politiky, máme řešit soudce, říká Nacher. ‚Přicházíme s kompromisem,‘ vysvětluje Decroix

Platy vrcholných politiků, soudců a státních zástupců se nezvýší o téměř čtrnáct procent, jak předpokládal původní návrh ministerstva práce, ale o sedm procent. Hnutí ANO navrhuje zmrazení platů na pět let. „Je to snaha vyřešit situaci, která není šťastná,“ říká v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus místopředsedkyně ODS Eva Decroix. „Rozhodnutí vlády je špatně,“ nesouhlasí místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher. Pro a proti Praha 23:30 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředsedkyně ODS a poslaneckého klubu této strany Eva Decroix a místopředseda poslaneckého klubu hnutí ANO Patrik Nacher | Foto: Klára Škodová, Věra Luptáková | Zdroj: Koláž Český rozhlas

Paní poslankyně, jak byste hájila, co schválila vláda? Že platy vrcholných politiků i soudců a státních zástupců se příští rok zvýší o bezmála sedm procent?

Decroix (ODS): Je to snaha vyřešit situaci, která není šťastná, která z politického hlediska rozhodně není vítaná. Víme, a je to takový evergreen mnoha posledních volebních období, že diskuse o platech politiků je vždy nejenom složitá, ale hlavně pro občany nepochopitelná a velmi těžko obhajitelná.

Jsou tady důležité tři věci. Ad jedna jsme měli nastavený automat, ad dvě jsme do něj zasáhli zmrazením v posledním konsolidačním balíčku a ad tři máme tady nález Ústavního soudu.

A tohle jsou tři události, na které bylo nutné reagovat. Vláda přichází s tímto návrhem, nazvala bych ho jako kompromisní, který se vrací k automatu. Ale současně umožňuje, aby růst odpovídal aktuální situaci v ekonomice a nebyl příliš prudký, aby ten skok nebyl velký.

Pane poslanče, připustil byste, že řešení, se kterým ve středu přišla vláda, je kompromisní?

Nacher (ANO): Ne, já bych se zeptal: Kompromis mezi čím a kým?

Původní návrh byl o zvýšení o čtrnáct procent.

Nacher: Takže vláda dělá kompromis sama se sebou, tak to je docela novinka, to je zajímavý postup v politice, který tu ještě nebyl. Kompromis se dělá s někým, ne s vlastním názorem.

V tomhle případě si myslím, že rozhodnutí vlády je špatně z různých úhlů pohledu. První, že to jde pozdě, rozhodnutí Ústavního soudu bylo v květnu. Nevím, proč to řešíme v říjnu, respektive vím, protože mezi tím byly volby a kolegové to určitě nechtěli řešit před volbami. Tomu politicky rozumím, ale teď nás budou honit, aby to bylo všechno rychle.

Druhá věc je ten návrh. Ústavní soud rozhodl pouze o platech soudců. Můžu s tím nesouhlasit, v tom se asi s kolegyní shodneme, protože i soudci dýchají stejný prostor, ale oni takhle rozhodli. Musím jejich rozhodnutí akceptovat, byť s tím nesouhlasím.

To znamená, týká se to pouze platů soudců, nikoli politiků. Takže bychom měli, protože toho času není tolik, řešit pouze to, co nám vytkl Ústavní soud. A ne tam nenápadně podsouvat i platy politiků. A v tom je zakopaný pes.

Pokud jde o různá zmrazení a nezmrazení, tak mám analýzu, kdo, kdy a jak zmrazoval. A kdyby náhodou byla tendence říkat, že zmrazují v rámci populismu jenom politici opozice, tak se zmrazuje od nějakého roku zhruba 2011 nebo 2012. To ani hnutí ANO neexistovalo. A poslední zmrazení vychází z návrhu této vlády.

Nedotknutelné platy soudců

Paní poslankyně, nemohli jste vzhledem k předchozím rozhodnutím Ústavního soudu to květnové rozhodnutí předvídat? A jako vládní poslanci se podle toho zařídit včas?

Decroix: O platech politiků a tedy i soudců rozhodoval Ústavní soud minulosti již patnáctkrát. To znamená, je to evergreen. Ústavní soud popsal, které formální procesní body mu na tom snížení vadily.

Opravdu nepovažuji za správné, abychom byli v situaci, kdy všem ostatním úředníkům, lidem v soukromém sektoru, představitelům státní moci se budou platy odvíjet podle toho, jaká je situace v hospodářství.

A soudcům, protože o tom ve finále rozhoduje Ústavní soud, nastavíme situaci tak, že jejich platy jsou nedotknutelné.

Ústavní soud neříká, že by nebylo možné zasáhnout do platů soudců. Ústavní soud říká, že způsob, jakým v tomto případě učinil zákonodárce, mu přijde sporný.

A jak naznačuje i kolega, v mnoha ohledech můžeme mít nad nálezem Ústavního soudu otazníky. Ale co tady zůstává na stole jako hlavní diskuse, je, jestli jsme připraveni to nastavit tak, že platy soudců zůstanou v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu nedotknutelné a budeme zmrazovat pouze platy ústavních činitelů. Což je to, co nyní navrhuje opozice.

Přinesl by řešení problému s platy ústavních činitelů návrh hnutí ANO na zmražení na pět let? A nehrozí, že by ústavní soud shodil ze stolu i nový vládní návrh? Poslechněte si celý pořad Pro a Proti v audiu na začátku článku.